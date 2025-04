Während viele Technologieaktien am Freitag horrende zweistellige Verluste hinnehmen mussten, zeigte die Microsoft-Aktie mit ihrem Rückgang von -3,5% am Freitag bemerkenswerte Stabilität. Warum sich der US-Tech-Riese, der am Wochenende spannende KI-News bekannt gegeben hat, im aktuellen Börsenchaos interessant bleibt. Microsoft integriert Meta's Llama 4 KI-Modelle in Azure Microsofts Cloudsparte Azure zündet die nächste KI-Stufe. Am Wochenende hat ...

