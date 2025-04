Investment-Gigant ARK Invest zeigt Vertrauen in GitLab und erwirbt weitere Aktien für 1,17 Millionen USD, während der Tech-Wert ein 52-Wochen-Tief verzeichnet.

Cathie Woods ARK Invest hat am 3. April 2025 ihre Position in GitLab durch den Kauf von 27.431 Aktien über ihre Flaggschiff-Fonds ARK Innovation ETF und ARK Next Generation Internet ETF ausgebaut. Die Transaktion hatte einen Wert von etwa 1,17 Millionen USD und unterstreicht das Vertrauen des Investmentfonds in das langfristige Wachstumspotenzial von GitLab. Diese strategische Investition erfolgt zu einem kritischen Zeitpunkt, da die GitLab-Aktie erheblich unter Druck steht und am Freitag auf 40,66 USD fiel, was einem Monatsverlust von fast 28% entspricht.

Der aktuelle Kurs markiert gleichzeitig das 52-Wochen-Tief und liegt mehr als 44% unter dem Jahreshöchststand von 73,14 USD, der Anfang Februar erreicht wurde. Besonders bemerkenswert ist der rapide Wertverlust von 13,5% allein in der vergangenen Woche, was auf eine zunehmende Verkaufsdynamik hindeutet.

Institutionelle Investoren und rechtliche Herausforderungen

Trotz der aktuellen Kursschwäche zeigen große institutionelle Anleger weiterhin Interesse an GitLab. Die Wellington Management Group LLP erhöhte im vierten Quartal ihren Anteil um 15,3% durch den Erwerb von zusätzlichen 98.496 Aktien, wodurch sich ihr Gesamtbestand auf 743.492 Aktien im Wert von etwa 41,9 Millionen USD erhöhte.

Die negative Kursentwicklung wird durch mehrere Faktoren verstärkt, darunter rechtliche Probleme. GitLab sieht sich derzeit Untersuchungen wegen möglicher Verstöße im Zusammenhang mit KI-Entwicklung und Marktanforderungen gegenüber. Zudem wurde eine Sammelklage eingereicht, die dem Unternehmen vorwirft, Anleger bezüglich des prognostizierten Betriebsverlusts und der überarbeiteten Prognose für 2025 getäuscht zu haben.

Gespaltene Analystenmeinungen

Die Expertenmeinungen zu GitLab sind geteilt. Während Cantor Fitzgerald an einer "Übergewichten"-Empfehlung mit einem Kursziel von 80 USD festhält, hat Barclays sein Kursziel von 70 auf 58 USD gesenkt und die Aktie auf "Gleichgewichten" herabgestuft. Der Konsens der Analysten liegt bei "Moderat Kaufen" mit einem durchschnittlichen Kursziel von 75,09 USD, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial vom aktuellen Niveau impliziert.

Die aktuelle technische Situation ist jedoch besorgniserregend. Mit einem RSI-Wert von 79,8 gilt die Aktie als stark überkauft, und der Kurs liegt deutlich unter allen relevanten gleitenden Durchschnitten. Besonders der Abstand von etwa 32% zum 50-Tage-Durchschnitt von 59,77 USD signalisiert eine anhaltende Schwäche. Die hohe Volatilität von 70% auf annualisierter Basis deutet auf weitere turbulente Handelssitzungen hin, wobei der Markt die Auswirkungen der neuen globalen Zölle, die von Präsident Donald Trump angekündigt wurden und zu einem Ausverkauf bei Technologiewerten beigetragen haben, noch verarbeitet.

