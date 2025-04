Düsseldorf (ots) -Düsseldorf hat sich am vergangenen Wochenende erneut als Football-Hochburg präsentiert: Bei strahlendem Frühlingswetter feierten die New England Patriots gemeinsam mit Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller die offizielle Eröffnung des neuen Flag Football-Feldes im Stadtteil Garath und zogen damit zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Knapp 2.000 Menschen waren vor Ort, um bei einem einmaligen Familienfest voller Sport, Action und Unterhaltung dabei zu sein.Dr. Stephan Keller, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf, zeigte sich begeistert: "Mit der offiziellen Eröffnung der Flag Felder machen wir den nächsten großen Schritt, um American Football in Deutschland und Düsseldorf konsequent und erfolgreich weiterzuentwickeln."Die New England Patriots sind damit das erste NFL-Team, das sich mit einem eigenen Feld langfristig in Deutschland engagiert, um den Football-Sport hier bekannter zu machen. Erstmals in der Geschichte der Patriots reisten dazu mit Marcus Jones und Cole Strange zwei aktive Spieler des NFL-Teams außerhalb der Saison zu einem Event in Deutschland. Für begeisterte Fans gab es Autogramme, Fotos und viele persönliche Begegnungen mit den Stars. Unterstützt wurden sie von Patriots-Legende und Super-Bowl-Gewinner Sebastian Vollmer und dem ehemaligen NFL-Spieler Markus Kuhn, Maskottchen Pat Patriot, den offiziellen Cheerleadern der Patriots und weiteren prominenten Gästen aus der Football-Welt.Joe Dorant, Senior Director of Global Expansion and Events der Patriots: "Knapp 2.000 Menschen haben gemeinsam mit uns die Eröffnung unseres Flag Football-Feldes gefeiert. Das zeigt, wieviel Potenzial dieser Sport in Düsseldorf und in Deutschland hat. Unser Ziel ist es, möglichst vielen Menschen die Faszination Football zugänglich zu machen. Das haben wir mit dem Football-Fest geschafft. Und genauso werden wir weitermachen."Sportlich stand die Eröffnung des neuen Feldes ganz im Zeichen der Jugendförderung: Beim NFL Flag U14 Finalturnier lieferten sich die besten Schulmannschaften Deutschlands einen hochklassigen und mitreißenden Wettkampf im Flag Football. Zudem bot der von den Patriots organisierte NFL-Combine allen sportbegeisterten Besucherinnen und Besuchern - unabhängig von Vorkenntnissen - die Möglichkeit, Football auszuprobieren und eigene Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und attraktive Preise zu gewinnen.Im Rahmen des Festes wurde außerdem ein zweites Flag Football-Feld auf der Bezirkssportanlage Garath eingeweiht, dass die Landeshauptstadt Düsseldorf zu Ehren von Sebastian Vollmer benannt hat.Dieser fühlte sich geehrt: "Vielen Dank an alle Düsseldorferinnen und Düsseldorfer für den besonderen Tag in der Heimat. Mit den beiden Feldern geben wir dem Sport hier einen enormen Push und laden jung und alt ein, Football auszuprobieren. Und wer weiß, vielleicht spielt eines der Kinder hier irgendwann in der NFL oder Flag Football bei den Olympischen Spielen."Das neue Doppelangebot schafft eine starke Basis für den Nachwuchssport in Düsseldorf - insbesondere für das kürzlich gestartete Flag Football-Programm der Düsseldorf Firecats, das künftig auf dem Gelände seine sportliche Heimat findet.Burkhard Hintzsche, Stadtdirektor der Landeshauptstadt Düsseldorf, ergänzte:"Das Engagement der Patriots, eine der renommiertesten NFL-Franchises, unterstreicht die Bedeutung dieses Projekts und die Bereitschaft aller Beteiligten, den Football in Düsseldorf nachhaltig zu fördern."Zum (https://gdthghts.sharepoint.com/:f:/s/goodthoughts/EvoYxYC5enlPj4_mNafJqh4BROoANc1SViKX7W6IdKYpYg?e=HLMVf4) Bildmaterial. Credits: NewEnglandPatriots/D.Sports/NFLPressekontakt:Ansprechpartner für Medienvertreter D/A/CHJakob Barzeljbz@goodthoughts.com+49 163 3932988Original-Content von: New England Patriots, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172255/6007516