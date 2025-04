Grummes analysiert: Gold stark - aber kleine Verschnaufpause möglich

Anzeige / Werbung

Nach dem überraschenden Allzeithoch von 3.167 US-Dollar zeigt der Goldmarkt erste Schwächesignale. Edelmetall-Analyst Florian Grummes ordnet die jüngsten Bewegungen ein und erklärt, warum geopolitische Risiken und US-Zölle den Preis treiben - und wo die nächsten Kursmarken liegen könnten.

Nach dem überraschenden Allzeithoch von 3.167 US-Dollar zeigt der Goldmarkt erste Schwächesignale. Edelmetall-Analyst Florian Grummes ordnet die jüngsten Bewegungen ein und erklärt, warum geopolitische Risiken und US-Zölle den Preis treiben - und wo die nächsten Kursmarken liegen könnten.

Rasanter Anstieg mit historischem Hoch

Edelmetall-Analyst Florian Grummes beschreibt eine bemerkenswerte Aufwärtsbewegung des Goldpreises in den vergangenen vier Wochen. Die vielbeachtete Marke von 3.000 US-Dollar wurde ohne nennenswerten Widerstand überwunden. Nach einer kurzen Konsolidierungsphase beschleunigte sich die Dynamik erneut, was am 3. April 2025 in einem neuen Allzeithoch bei 3.167 US-Dollar mündete. Den entscheidenden Impuls sieht Grummes in der Ankündigung neuer US-Zölle durch Ex-Präsident Donald Trump. Während globale Aktienmärkte unter Druck gerieten und die Volatilität deutlich anstieg, gewann Gold als sicherer Hafen in dieser geopolitischen Unsicherheit spürbar an Attraktivität.

US-Zölle schüren globale Spannungen

Am sogenannten "Liberation Day", dem 2. April 2025, kündigte Donald Trump umfassende Importzölle an, die nahezu alle internationalen Handelspartner betreffen. Vorgesehen sind pauschale Abgaben von bis zu 20?%, für bestimmte Länder wie China sogar Sätze von bis zu 25?% auf Produkte wie Autos und Autoteile. Trump begründet diese Maßnahmen mit dem Ziel, die heimische Wirtschaft zu schützen und Arbeitsplätze in die USA zurückzuholen. Gleichzeitig signalisiert er Gesprächsbereitschaft, falls andere Staaten "phänomenale" Angebote vorlegen.



Grummes erklärt, dass die Märkte diese Entwicklung sofort einpreisten - mit Sorgen um einen neuen globalen Handelskrieg, steigender Inflation und einem möglichen Rückgang des weltweiten Warenhandels. Sollte die US-Regierung diese Zölle tatsächlich durchsetzen, käme das einem drastischen Rückschritt gleich: Ein derart hohes Zollniveau gab es zuletzt zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Aus seiner Sicht handelt es sich jedoch eher um ein strategisches Manöver, mit dem Trump seine Verhandlungsposition bewusst überzeichnet.