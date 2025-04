Zum Wochenstart geht es am deutschen Aktienmarkt ordentlich nach unten. Im deutschen Leitindex DAX gibt es derweil nur Aktien mir Verlusten - bis auf einen. Die Aktie von Qiagen ist der einzige Wert im DAX, der am heutigen Handelstag sogar zulegen kann. Das Papier profitiert dabei von einer Anhebung der Gewinnprognose.Der Diagnostikspezialist ist besser ins Jahr gestartet als erwartet und wird für den Gewinn zuversichtlicher. So stieg der Umsatz im ersten Quartal vorläufigen Berechnungen zufolge ...

