Die nächste SHIB? 5 Top Meme Coins Exploding in Asia

Asien ist das nächste Epizentrum des Meme-Coin-Booms - 80 % des Handelsvolumens von Meme-Coins findet während der asiatischen Geschäftszeiten statt - was deutlich macht, wie verrückt die asiatischen Märkte nach Memes sind. Und die meisten der Top-Meme-Coins gewinnen dort an Zugkraft, bevor sie weltweit durch die Decke gehen. Shiba Inu gehörte zu diesen Meme-Coins und sorgte 2021 für einen wilden Aufschwung.

Es überrascht nicht, dass Investoren, die nach den nächsten Meme-Coins suchen, die explodieren werden, ihr Augenmerk auf Token richten, die auf den asiatischen Märkten an Bedeutung gewinnen. Hier finden Sie eine vollständige Übersicht über die besten kommenden Meme-Coins, die auf den asiatischen Märkten Aufmerksamkeit, Interesse und Gebote auf sich ziehen und der langsameren westlichen Hemisphäre voraus sind.

Die besten Meme-Coins, in die man im April 2025 investieren sollte: Die aufstrebenden Stars des asiatischen Marktes

Wir haben die besten neuen Meme-Coins auf dem asiatischen Markt recherchiert, damit Käufer sich die Mühe sparen können. Basierend auf ihren Fundamentaldaten, ihrer Zugkraft, ihrer Community und ihrem Potenzial, in diesem Jahr in die Höhe zu schießen, sind dies die besten Meme-Coins und meme-verwandten Projekte, die man jetzt kaufen kann:

Bitcoin Pepe (BPEP) PepeX (PEPX) CartelFi (CARTFI) Ponke (PONKE) Fwog (FWOG)

Bitcoin Pepe (BPEP): Bringt den Meme-Coin-Wahn von Solana zu Bitcoin

Bitcoin hat die Geschichte, den Ruf und die branchenweite Akzeptanz als "digitales Gold" der Kryptowährungen. Die Billionen, die es an Marktkapitalisierung hat, stagnieren jedoch. Es gibt keine nennenswerten Meme-Coins, DeFi- oder NFT-Ökosysteme. Nun, das wird sich mit der Einführung von Bitcoin Pepe ändern.

Dieser revolutionäre meme-fokussierte L2 bringt die Geschwindigkeit, Leistung und den Durchsatz von Solana und verbindet sie mit der höchsten Sicherheit von Bitcoin. Dieses Projekt erschließt DeFi auf Bitcoin vollständig und baut gleichzeitig eine Meme-Schicht auf, die das Potenzial hat, das gesamte Bitcoin-Ökosystem zu neuen Höhen zu treiben und die Leistungsfähigkeit von Bitcoin voll zum Ausdruck zu bringen.

Die Ära der Wertaufbewahrung ist vorbei, und jetzt wird Bitcoin dank Bitcoin Pepe zu einer Hochfrequenz-Handelsarena, in der Investoren alles tun können, was sie auch auf Solana tun können, aber mit überlegenen Sicherheitsgarantien und einem Vielfachen an Liquidität.

Am spannendsten ist der neue Token-Standard von BPEP, PEP-20, der erstmals die erlaubnisfreie Erstellung von Vermögenswerten auf Bitcoin ermöglicht. BPEP erweitert die Möglichkeiten von Bitcoin aggressiv und legt die Kerninfrastrukturkomponenten fest, die für die nächste logische Entwicklung der reichsten Blockchain der Welt erforderlich sind.

Der Presale läuft bereits auf Hochtouren und hat bereits 6,1 Millionen US-Dollar eingebracht, wobei 7 Phasen bereits ausverkauft sind. Jedes Mal, wenn eine Phase ausverkauft ist, steigt der Preis um 5 %, und Investoren müssen schnell sein, wenn sie das maximale Potenzial ausschöpfen wollen, bevor BPEP im zweiten Quartal dieses Jahres an zentralen Börsen notiert wird.

Um mehr zu erfahren und Bitcoin Pepe zu kaufen, besuchen Sie die offizielle Website.

PepeX (PEPX): Die führende Plattform für die Einführung von Token

PepeX ist nicht nur ein weiterer Akteur im Meme-Coin-Spiel - es stellt das gesamte Konzept der Token-Erstellung und -Verteilung auf den Kopf. Diese KI-gestützte Plattform automatisiert den chaotischen Prozess der Token-Erstellung und ermöglicht es jedem, überall, einen Token zu erstellen und eine Idee zu tokenisieren. Die KI kümmert sich um Shilling, Social Buzz und Wachstumsstrategien und ist damit die erste All-in-One-Suite für die Ausgabe von Vermögenswerten. PepeX macht wirklich alles, und das richtig - Telegram und X sind vom ersten Tag an synchronisiert.

Die Technologie ist sauber, nahtlos und ehrlich gesagt, irgendwie auf der nächsten Ebene. Aber hier wird es mit PepeX interessant: Die Gründer sind mit eigenem Kapital beteiligt. Sie sind auf eine Zuteilung von 5 % begrenzt, und wenn sie aussteigen, verschwindet die Liquidität nicht im Äther - sie wird direkt wieder in das Ökosystem zurückgeführt.

Mit über 1,2 Millionen US-Dollar, Tendenz steigend, macht PepeX faire Markteinführungen wieder fair, und der Markt erkennt das Wertversprechen an. Wenn Meme-Coins und Token-Einführungen wieder in Mode kommen, ist dies die Art von Grundlage, die sie brauchen. PepeX ebnet den Weg und macht die Token-Erstellung fairer, sichtbarer und gemeinschaftsorientierter - ein perfektes Infrastruktur-Spiel, das die KI- und Meme-Coin-Sektoren begleitet.

Token können auf der pepex.fun-Website gekauft werden.

CartelFi (CARTFI): Damit Meme-Coins funktionieren, bevor sie verstauben

CartelFi ist das Gegenmittel gegen ungenutzte Meme-Coins, die im Portfolio eines jeden Anlegers verstauben. Zum ersten Mal in der Geschichte der Kryptowährungen verwandelt CartelFi Meme-Coins in ertragbringende Vermögenswerte. Meme-Inhaber zahlen ihre Vermögenswerte in die maßgeschneiderten Liquiditätspools ein und beginnen zu verdienen, und noch besser: 99 % der Plattformgebühren fließen direkt in das Brennen von CARTFI, wobei das Team von "programmierter Knappheit" spricht, die einen kontinuierlichen Wert für die Inhaber schafft.

So fließt der Wert an die Inhaber von Meme-Coins und CARTFI, selbst wenn das Handelsvolumen sinkt oder die Schlagzeilen negativ werden. In einer Welt, in der Risikoanlagen ohne Hype nur schwer zu performen sind, will CartelFi beweisen, dass Systeme, die unabhängig von der Marktstimmung Werte schaffen und erfassen, florieren werden. Milliarden von inaktiven Memecoins warten darauf, genutzt zu werden, und CartelFi könnte bei seiner Einführung im Laufe dieses Jahres problemlos Milliarden in TVL absorbieren.

Erfahren Sie mehr über CartelFi auf der offiziellen Website.

Ponke (PONKE): Die Rückkehr der Tier-Memes

Ponke ist eines der Tier-Memes, das sich im Jahr 2024 hervorragend entwickelt hat und nun wieder an Fahrt aufnimmt, was vor allem auf die Zugkraft aus Asien zurückzuführen ist. Ponke ist an mehreren großen Börsen und sogar mit einem eigenen nativen DEX gelistet und war eines der wenigen Memes, das nach dem jüngsten Abschwung Lebenszeichen von sich gab.

Memes sind nur so stark wie ihre Community, und in dieser Hinsicht glänzt Ponke. Wenn sich die Märkte umkehren und die Risikobereitschaft zurückkehrt, wird Ponke zu den ersten gehören, die wieder mit dem Pumpen beginnen, und mit dem wachsenden Interesse in Asien beginnen auch andere professionelle Meme-Coin-Händler, Notiz zu nehmen.

Fwog (FWOG): Aufstrebende Meme-Coin mit Frosch-Thema sorgt in Asien für Furore

Fwog (FWOG) ist ein von der Community vorangetriebenes Meme, das zuerst auf den asiatischen Meme-Coin-Märkten an Fahrt aufnahm und dann im vergangenen Jahr die Aufmerksamkeit des globalen Meme-Coin-Sektors auf sich zog.

FWOG, das auf der Solana-Blockchain basiert, wurde aufgrund seiner erstaunlichen Kunstwerke populär, die bei Investoren Anklang fanden und dazu führten, dass riesige Wale in die Auftragsbücher strömten. Es ist schwierig, Kunst einen Wert zuzuweisen, aber FWOG hat zweifelsfrei bewiesen, dass es ein unglaublich nützliches Instrument sein kann, um die Unterstützung der Gemeinschaft zu mobilisieren.

Seien Sie den Märkten voraus, indem Sie asiatischen Trends folgen

Asien ist das Testfeld für zukünftige Big-Cap-Meme-Coins, wie es 2021 für Shiba Inu der Fall war. Smart Money behält die im Osten angesagten Memes, die dem Westen in der Regel voraus sind, genau im Auge, und diese Bieter sind am meisten an Bitcoin Pepe, PepeX und CartelFi interessiert.

Die revolutionären Wertversprechen dieser Projekte machen sie zu einer einfachen Wahl für die nächsten Meme-Coins, deren Wert explodieren wird. Bitcoin Pepe könnte die Billionen an schlafender Liquidität in der Bitcoin-Blockchain freisetzen und sie auf den Meme-Coin-Sektor loslassen, was sich 2025 in einem gottgleichen Pump für seinen nativen Token BPEP niederschlagen würde. PepeX bietet eine lang erwartete alternative Plattform für die Einführung von Token. Und CartelFi verwandelt Meme-Coins in produktive, ertragbringende Vermögenswerte, sodass Spekulanten den größten Wert aus ihren Memes schöpfen können.