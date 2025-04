Paris (www.anleihencheck.de) - Mit einem Plus von 3,5 Prozent gegenüber dem Euro in den letzten vier Wochen stieg die Norwegische Krone zuletzt auf den höchsten Stand seit Dezember 2023, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Einer der Hauptgründe für diese Entwicklung sei die Zinspolitik der Norwegischen Zentralbank. Im Gegensatz zur Europäischen Zentralbank, die die geldpolitischen Zügel immer weiter lockere, habe die Norges Bank in der vergangenen Woche die Zinsen unverändert bei 4,5 Prozent und damit auf dem höchsten Stand seit über 16 Jahren belassen. Es sei die zehnte Sitzung in Folge gewesen, in der die Hüter der Krone den Leitzins unverändert gelassen hätten. Sie hätten damit ihre ursprünglich geplante Senkung verschoben, um auf den jüngsten Inflationsanstieg zu reagieren. ...

