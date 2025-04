Wien (www.anleihencheck.de) - An den Finanzmärkten lösten die handelspolitischen Veränderungen in den USA nennenswerte Marktbewegungen aus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Eines sei klar: Investoren würden sich ein weniger harsches Vorgehen der US-Administration erhoffen. Seit den Zoll-Ankündigungen lasse sich am Finanzmarkt eine Verbreitung der Risk-Off-Stimmung beobachten. Aktienkurse würden deutlich nachgeben, aber auch Renditen auf sichere Häfen - wie US-Treasuries und Bunds - würden deutlich zurückgehen. Auf der Rentenseite würden diese Sichere-Hafen-Flüsse durch ein dovisheres Pricing der Notenbanken verstärkt. Die gepreisten finalen Leitzinsniveaus würden in der Eurozone unter die 2%-Marke (EZB-Einlagesatz) und in den USA unter die 3%-Marke rutschen (effektive FED Funds Rate). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...