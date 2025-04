Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Neuemissionstätigkeit am Markt für Covered Bonds bleibt spürbar hinter den vergangenen Jahren zurück, so die Analysten der DekaBank in ihrer aktuellen Ausgabe von "Volkswirtschaft Prognosen".Nach einem bereits zurückhaltenden Start ins neue Jahr seien die angebotenen Volumina weiter gesunken. Von Emittenten aus der Eurozone seien im März lediglich insgesamt 3,5 Mrd. EUR an neuen Covered Bonds aufgelegt worden, von außerhalb der Eurozone immerhin 6 Mrd. EUR. Die Nachfrage sei dagegen gut und zuletzt auch wieder gestiegen. Die letzten Bonds seien kräftig überzeichnet worden und hätten sich im nachfolgenden Sekundärhandel um mehrere Basispunkte im Spread eingeengt. Hiervon hätten auch ältere ausstehende gedeckte Anleihen profitiert und einen Teil der Spread-Ausweitung der letzten Monate wieder aufholen können. Die jüngste Erholung der Bund-Swap-Spreads dürfte ebenfalls zur Spread-Performance bei Covered Bonds beigetragen haben. Das bisher geringe Neuemissionsangebot dürfte die Spreads weiter unterstützen. (Ausgabe April 2025) (07.04.2025/alc/a/a) ...

