Am 18. Februar war es so weit: Endlich hatte nun auch der Euro Stoxx 50 mit 5.570 Punkten sein altes Allzeithoch aus dem Jahr 2000 übertroffen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly"."Tempi passati" müsse man allerdings mittlerweile sagen. Zwischenzeitlich habe das Marktbarometer der 50 größten börsennotierten Unternehmen des Euroraums nämlich um rund 400 Zähler korrigiert. Damit ziehe sich der Index zwar deutlich besser aus der Affäre als seine US-Pendants, doch die neue Regierung in den Staaten sorge mit ihrer rigiden Handelspolitik auch auf dem alten Kontinent für erhöhte Unsicherheit - und damit für fallende Kurse. Was als Handelskonflikt begonnen habe, könnte sich mit der jüngsten Eskalation zum weltweiten Handelskrieg entwickeln.

