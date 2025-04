Wer auf eine Beruhigung der Märkte zu Beginn der neuen Woche gehofft hatte, hätte wohl kaum noch mehr enttäuscht werden können. An den asiatischen Märkten stürzte der Hang Seng um fast 13 Prozent in die Tiefe und der DAX startete mit Verlusten von zehn Prozent. Skeptisch in Richtung Europa blicken momentan auch die Anteilseigner von Meta.

