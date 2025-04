EQS-Ad-hoc: Rubean AG / Schlagwort(e): Personalie/Personalie

Rubean AG: Veränderung im Aufsichtsrat



07.04.2025 / 11:44 CET/CEST

Veränderung im Aufsichtsrat Dr. Peter von Borch aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten

Henrica van de Velden zum Mitglied des Aufsichtsrates bestellt München, den 7. April 2025. Im Aufsichtsrat der Rubean AG (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080, Symbol R1B:GR), München, ist es zu einer Veränderung gekommen. Das bisherige Mitglied des Aufsichtsrates, Dr. Peter von Borch, ist aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Auf Herrn Dr. von Borch folgt Henrica van de Velden nach, nachdem das Amtsgericht München dem entsprechenden Vorschlag des Unternehmens zugestimmt hat. Van de Velden war bereits in der Vergangenheit zeitweise Mitglied des Rubean-Aufsichtsrates.



Über Rubean: Die Rubean AG, München, ist ein führender Anbieter von reinen Software-Point-of-Sale-Lösungen für Banken, Acquirer und Händler. Dazu gehört die mobile softPOS-Lösung PhonePOS, die es Händlern ermöglicht, Kartenzahlungen direkt auf ihrem Smartphone zu empfangen, ohne dass ein weiteres Gerät benötigt wird. Diese Lösung wird von Zahlungsdienstleistern, Großbanken, Einzelhändlern und großen Händelsketten in ganz Europa eingesetzt und ist die einzige softPOS-Lösung, die die girocard (ec-Karte) in Deutschland unterstützt. Rubean ist am m:access sowie an den meisten Freiverkehrshandelsplätzen und XETRA notiert. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.rubean.com



