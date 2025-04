© Foto: picture alliance/AP Photo | Mark Schiefelbein

Eine hohe Handelsaktivität und panikartige Verkäufe prägen am Montagmorgen das Bild am Markt. Dies führte zu Störungen und Ausfällen bei mehreren Online-Brokern.Mit über 7 Prozent Verlust auf ein Tief von 18.809 Punkten startete der Deutsche Leitindex DAX in die neue Börsenwoche. Das Handelsvolumen war extrem hoch, wodurch die Systeme der Online-Broker massiv überlastet sind. Dies führte zum Beispiel beim Neobroker Trade Republic zum Ausfall der App, wodurch ein Handel nicht möglich war. Durch den Ansturm brach vielmehr die Verbindung des laut eigenen Angaben größten Brokers Europas, der 8 Millionen Kunden, darunter 5,3 Millionen in Deutschland, betreut, immer wieder zusammen. Erst kurz …