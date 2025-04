Über das Wochenende bauten sich die Ängste der Anleger und Investoren weiter auf. Das Ganze manifestiert sich aktuell in panikartigen Verkäufen. Der Dax rauscht zur Stunde in die Tiefe. Verkauft wird derzeit (fast) alles. Vor allem sind aber Dax-Aktien betroffen, die in den letzten Wochen und Monaten stark zulegen konnten. Hierzu zählen zum Beispiel eine Rheinmetall oder aber auch eine Commerzbank.Die Woche startete bereits in Asien tiefrot. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...