EQS-News: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

ALBIS Leasing AG startet auf hohem Niveau in das Geschäftsjahr 2025 - leicht unter dem Rekordniveau Q1 2024



07.04.2025 / 12:14 CET/CEST

Neugeschäftsvolumen im ersten Quartal 2025 leicht unterhalb des Q1-Rekordquartals aus dem Vorjahr und prozentuale Marge leicht oberhalb Vorjahresniveau

Stabile Risikolage im Portfolio bei makroökonomisch anhaltend herausforderndem Umfeld

Vorläufiges Konzernergebnis 2024 nach IFRS übertrifft mit 5,8 Mio. EUR Prognoserahmen leicht Hamburg, 7. April 2025. Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden "ALBIS", ISIN: DE0006569403, WKN: 656940, www.albis-leasing.de) ist gut in das Geschäftsjahr 2025 gestartet. Im ersten Quartal 2025 erzielte sie mit einem Neugeschäftsvolumen in Höhe von 23,5 Mio. EUR nahezu das Rekordniveau des Vorjahresquartals (Q1 2024: 24,4 Mio. EUR). Auch die prozentuale Marge erreichte in den ersten drei Monaten 2025 erneut ein sehr gutes Niveau und lag mit 18,3 Prozent leicht oberhalb des starken Gesamtjahreswertes 2024 (18,2 Prozent). Sascha Lerchl, Vorstand der ALBIS, sagt: "Wir haben einen guten, saisonal typischen Start in das Jahr gesehen, mit dem wir hinsichtlich unseres profitablen Wachstumskurses zufrieden sind - insbesondere angesichts der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Trotz dieses anhaltend herausfordernden Umfelds ist die Risikolage in unserem Portfolio weiterhin stabil und unser strategischer Fokus auf das margenstarke Small Ticket-Geschäft insgesamt unverändert zukunftsträchtig." Mit Blick auf die Neugeschäfts- und Margenentwicklung in den übrigen drei Quartalen 2025 erwartet die ALBIS derzeit ein insgesamt stabiles Niveau gegenüber den Rekordwerten aus dem jeweiligen Vorjahreszeitraum. Im Hinblick auf das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2024 hatte die ALBIS am 2. April 2025 in einer Ad-hoc-Mitteilung darüber informiert, dass das Konzernergebnis nach IFRS vor Steuern voraussichtlich - auf Basis vorläufiger, untestierter Zahlen - 5,8 Mio. EUR betragen (Vorjahr: 4,4 Mio. EUR) und der zuletzt ausgegebene Prognoserahmen (4,5 bis 5,5 Mio. EUR) somit leicht übertroffen wird. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Steuern nach HGB bleibt von diesen Effekten unberührt und wird mit 4,6 Mio. EUR (Vorjahr: 3,9 Mio. EUR) in der oberen Hälfte der Prognosespanne liegen (4,0 bis 5,0 Mio. EUR). Die testierten Zahlen der ALBIS nach HGB und IFRS für das Geschäftsjahr 2024 werden voraussichtlich bis Anfang Mai 2025 veröffentlicht.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: ALBIS Leasing Gruppe

Stefanie Wallis

Ifflandstraße 4

22087 Hamburg

T+49 (0) 40 808100 129

Stefanie.Wallis@albis-leasing.de



