Leipzig (ots) -Mit der "Meine Brillant"-App Energieverträge flexibel verwalten: Abschläge anpassen und Zählerstände übermitteln - alles in einem Wisch.Die Digitalisierung verändert den Energiemarkt. Verbraucherinnen und Verbraucher legen zunehmend Wert auf Komfort, Flexibilität und digitalen Service. Dafür hat auch der Ökoenergieanbieter Brillant Energie eine Lösung: Die "Meine Brillant"-App vereinfacht die Verwaltung von Energieverträgen. Egal, ob von unterwegs oder von zu Hause aus: Die Brillant-App ermöglicht Kundinnen und Kunden jederzeit ihren Zählerstand mitzuteilen und ihren monatlichen Abschlagsbetrag zu ändern.Vorteile und Funktionen der "Meine Brillant"-AppDass digitaler Service per App beim Energieversorger von Verbraucherinnen und Verbrauchern als sinnvoll erachtet wird, zeigt auch eine repräsentative Umfrage von Brillant Energie (https://www.presseportal.de/pm/178430/5958650) in Zusammenarbeit mit der IU Internationalen Hochschule. Die Untersuchung belegt, dass Funktionen wie Vertragsdokumente einsehen, Zählerstand erfassen und monatlichen Abschlagsbetrag anpassen für viele unverzichtbar sind. Die "Meine Brillant"-App (https://brillantenergie.de/service-kontakt/brillant-app) erfüllt diese Anforderungen und bietet darüber hinaus weitere Vorteile:- Zählerstand scannen: Bequem per Smartphone-Kamera einscannen und direkt absenden.- Verbrauchsänderungen berücksichtigen: Einfach neuen monatlichen Durchschnittsverbrauch eingeben und der zu zahlende monatliche Abschlagsbetrag wird automatisch angepasst.- Persönliche Daten und Zahlungsart anpassen: Direkt in der App SEPA-Mandat erteilen oder Kontaktdaten ändern.- Einfacher Kontakt: Anliegen unkompliziert per App einreichen und schnelle Hilfe durch den Kundenservice erhalten.- Transparenz: Übersichtliche Darstellung von Verträgen, Preisen, Verbrauchsdaten und Dokumenten.- Umweltfreundlich, flexibel und schnell: Papierlose Verwaltung von Energieverträgen und schnelle Abwicklung ohne aufwändige Prozesse - egal wann, egal wo.Ökostrom von Brillant Energie: Transparent und zertifiziertBrillant Energie (https://brillantenergie.de) kombiniert innovative Lösungen mit klarem Fokus auf Ökoenergie. Der Anbieter liefert zertifizierten (https://brillantenergie.de/assets/%C3%96kostromzertifikat.pdf) Ökostrom: Er erwirbt für die Liefermenge Herkunftsnachweise von regenerativen Erzeugungsanlagen aus Europa. Und Brillant Energie bietet zertifiziertes Ökogas an. Das bedeutet, der Anbieter erwirbt KlimaInvest-Zertifikate, die belegen, dass CO2-Emissionen der Liefermenge über offiziell registrierte Projekte klimawirksam ausgeglichen (https://brillantenergie.de/assets/%C3%96kogaszertifikat.pdf) werden. Kundinnen und Kunden profitieren von einer verlässlichen Versorgung, stabilen Preisen und einer transparenten Tarifgestaltung (https://www.presseportal.de/pm/178430/5967744).