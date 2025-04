Huizhou, China (ots/PRNewswire) -Desay Battery, (http://www.desayest.com/) ein Pionier auf dem Gebiet der Energiespeicherung, präsentierte seine neuesten selbstentwickelten Produkte und Lösungen auf der Middle East Energy Dubai 2025, der einflussreichsten Messe für Strom und erneuerbare Energien im Nahen Osten. Die Teilnahme unterstreicht das Engagement des Unternehmens, nachhaltige Energietechnologien in der Region voranzutreiben.Auf der Ausstellung wurde die fortschrittliche Batteriezellentechnologie von Desay Battery mit einer breiten Palette von Produkten vorgestellt. Dazu gehören leistungsstarke Lithium-Ionen-Zellen (DLP-100, DLP-280, DLP-314) und die innovative Natrium-Ionen-Batterie DSP-60.Neben der Zelltechnologie stellte Desay Battery seine modularen Energiespeichersysteme mit skalierbaren 100Ah- und 280Ah-Lithiummodulen und 52S-Batteriepacks für eine vielseitige Integration vor. Für die gewerbliche und industrielle Nutzung stellte das Unternehmen die Lumos 215 kWh und 344 kWh C&I DC ESS Energiespeicherschränke vor. Zu den Angeboten für Privathaushalte gehörten Niederspannungs-ESS mit 10-25 kWh für Privathaushalte und Hochspannungs-DC/DC-ESS mit 21 kWh für Privathaushalte (280 Ah), die effiziente, platzsparende Optionen für Haushalte bieten.Darüber hinaus zeigte Desay Battery groß angelegte Infrastrukturlösungen wie das flüssigkeitsgekühlte Vita 5MWh Utility ESS-Container-Speichersystem zur Netzunterstützung und USV-Batterieschränke für kritische Notstromversorgung."Der Nahe Osten befindet sich in einer entscheidenden Phase des Übergangs zu erneuerbaren Energien. Dies ist auf die dringende Notwendigkeit der Reduzierung von CO2-Emissionen und des wirtschaftlichen Wandels zurückzuführen", sagte Jerry Li von Desay Battery. "Durch unsere Teilnahme an dieser Ausstellung unterstreichen wir unsere Kompetenz und Innovationskraft im Bereich Energiespeicherlösungen, die speziell für die anspruchsvollen Umgebungsbedingungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit in der Region ausgelegt sind, und ermöglichen es uns, mit Branchenexperten im gesamten Nahen Osten in Kontakt zu treten."Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Lithium-Batterie-Branche hat sich Desay Battery als führendes Unternehmen in der Entwicklung und Konstruktion von Lithium-Batterie-Packs, Systemintegration und intelligenter Fertigungstechnologie für High-End-Systeme etabliert. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen aus einer Hand, einschließlich BMS/EMS-Design, Integration und Prüfung. Außerdem betreibt das Unternehmen eine moderne, automatisierte Produktionsanlage und ein hochmodernes Testlabor für die Batterieleistung. Das Engagement von Desay Battery für eine umfassende Qualitätskontrolle über den gesamten Lebenszyklus, für Sicherheitsmanagement und innovatives Design hat dem Unternehmen im ersten Quartal 2025 einen Platz in Bloombergs Energiespeicher-Ranking der Stufe 1 gesichert.Der Energiespeichermarkt im Nahen Osten entwickelt sich kontinuierlich weiter und Desay Battery ist strategisch gut positioniert, um seine Präsenz in der Region auszubauen. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Bereitstellung hochwertiger, regionalspezifischer Produkte und Dienstleistungen und unterstreicht sein Engagement als zuverlässiger und vertrauenswürdiger Partner bei der Unterstützung der Energiewende und der Ziele im Bereich der erneuerbaren Energien im Nahen Osten. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.desayest.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2658624/Dubai_invitation_2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/desay-battery-stellt-auf-der-middle-east-energy-dubai-2025-die-neuesten-energiespeicherlosungen-vor-302421518.htmlPressekontakt:Wang Chen,wangchen_dc@desay.comOriginal-Content von: HUIZHOU DESAY BATTERY CO.,LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100101817/100930334