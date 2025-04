DJ Fitch senkt Volkswagen-Ausblick auf Negativ; Bestätigt Rating bei 'A-'

DOW JONES--Fitch Ratings hat den Ausblick für die Volkswagen AG (VW) auf negativ gesenkt von stabil. Das langfristige Emittentenausfallrating (IDR) wurde mit 'A-' bestätigt.

Der negative Ausblick spiegelt die sich verschlechternden Marktbedingungen in den USA sowie zunehmenden Kostendruck aufgrund von Zöllen auf den Automobilsektor wider. Fitch geht davon aus, dass die EBIT-Margen von VW sich um 100 bis 150 Basispunkte auf etwa 5 Prozent verschlechtern und die Margen beim freien Cashflow (FCF) in den kommenden 12 Monaten negativ bleiben werden, womit sie unter den Sensitivitätsgrenzen des Ratings liegen. "Obwohl wir mittelfristig mit einer Erholung rechnen, da die Restrukturierungskosten sinken und die Markteinführung neuer Modelle anläuft, sehen wir einen begrenzten Spielraum für das Umsetzungsrisiko und zusätzlichen wirtschaftlichen Stress aufgrund unserer revidierten Erwartungen für große Teile Europas", so die Ratingagentur.

Das bestätigte IDR-Rating wiederum spiegele die robuste Kapitalstruktur und das solide Geschäftsprofil des Unternehmens mit einer guten geografischen Diversifizierung und einer Produktpalette wider, die fast alle Teilsektoren der Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie abdeckt.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 07, 2025 05:58 ET (09:58 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.