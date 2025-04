NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Microsoft von 500 auf 475 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts der Unsicherheiten durch die US-Zollpolitik habe er die Gewinnerwartungen für Software- und Internetkonzerne reduziert, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Am deutlichsten seien die Senkungen für Unternehmen mit den größten Konjunkturrisiken ausgefallen, wie Meta, Alphabet, Sonos und Upwork. Unternehmen, die nicht ganz so sehr leiden würden unter Konjunkturschwäche, seien Microsoft, Intuit, Workday und Roper. In einer weiteren Studie zu Microsoft schrieb der Experte zudem, die laut Medienberichten teils pausierten Gespräche über Rechenzentrenprojekte signalisierten keine Veränderung in der kurzfristigen Nachfrage mit Blick auf KI, sondern seien im aktuell unsicheren Umfeld nur vernünftig./mis/menVeröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2025 / 16:43 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2025 / 17:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US5949181045