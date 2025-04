Die meistgehandelten Produkte: Wochenauftakt im Zeichen der Unsicherheit - Märkte unter Druck

Der Wochenstart verläuft an den Börsen verheerend: Der DAX stürzt regelrecht ab und markiert damit einen der schlechtesten Tage des Jahres. Auch der EuroStoxx 50 rutscht massiv ab, der S&P 500 in den USA folgt mit deutlichen Einbußen. Zunehmende Rezessionsängste und die Sorge vor einem sich zuspitzenden Zollkonflikt sorgen für flächendeckenden Verkaufsdruck - sichere Häfen sind Mangelware.

Meistgehandelte Aktien

Rheinmetall zählt zu den größten Verlierern des Tages. Selbst der Rüstungssektor, zuletzt oft als weniger krisenanfällig gesehen, gerät zunehmend unter Druck. Neue Zolldrohungen erfassen inzwischen auch diese Branche - die Aktie verliert zeitweise zweistellig.

Einen der wenigen Lichtblicke liefert Qiagen. Das Biotechunternehmen trotzt dem allgemeinen Abwärtssog, nachdem es seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben hat. Die Aktie zeigt sich vergleichsweise stabil und entzieht sich der allgemeinen Marktpanik.

Die heutige Talfahrt macht deutlich: Die Angst vor wirtschaftlicher Abkühlung und wachsendem Protektionismus lässt selbst robuste Marktsegmente wanken.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit S&P 500 Bear UG140H 21,68 7295,096068 Punkte 4,77 Open End DAX® Bull HD7PDZ 14,65 17981,647057 Punkte 9,12 Open End Alibaba Group Bull UG1TTN 1,540 89,419687 USD 6.36 Open End DAX® Bear HD11TD 19,64 17405,083717 Punkte 9,14 Open End MicroStrategy Inc. Bull HD3C34 13,20 118,746289 USD 1,55 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.04.2025; 11:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag DAX® Put UG0DB4 13,16 19900,00 Punkte -8.91 20.06.2025 DAX® Call UG1NP8 13,45 20700,00 Punkte 6.01 20.03.2026 MDAX® Put HD9Z3X 4,000 27500,00 Punkte -4.36 19.09.2025 Nasdaq-100 Call UG3SS0 2,980 18800,00 Punkte 12.58 16.05.2025 Palantir Technologies Inc. Call UG08EU 0,0000 100,00 USD 2.91 17.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.04.2025; 11:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Short UG2CJ6 7,33 22017,012165 Punkte -15 Open End DAX® Long HD6SGH 8,91 15489,38014 Punkte 4 Open End DAX® Short UG136M 2,920 22017,012165 Punkte -15 Open End Rheinmetall AG Long UG46FK 2,910 622,00 EUR 3 Open End Walt Disney Co. Long HD7C9R 0,0000 75,231711 USD 10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.04.2025; 11:45 Uhr;

