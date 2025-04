London (www.anleihencheck.de) - Die Risikoscheu der Anleger belastete in dieser Woche die Aktienmärkte und ließ Anleihen stärker werden, nachdem US-Präsident Donald Trump am von ihm sogenannten "Liberation Day" umfassende Zölle angekündigt hatte, so Mark Dowding, Fixed Income CIO bei RBC BlueBay Asset Management. ...

