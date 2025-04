Berlin (ots) -Gruselmoment bei Günther Jauch. Der Moderator von "Wer wird Millionär" verrät, in welchem Moment ihm mal ein richtig kalter Schauer über den Rücken gelaufen ist. Es war, als ihn 1.500 Augenpaare aus zwei Koffern anstarrten. Diesen Moment musste er erleben, als seine Figur für das Wachsfiguren-Kabinett Madame Tussauds in Berlin erstellt wurde. Und er hat ihn bis heute nicht vergessen. Das alles erzählt der Fernsehmoderator im Podcast "Kim & Klaus" von rbb 88.8. In diesem Podcast talken die Fernseh-Moderatorin Kim Fisher und der ehemalige Regierende Bürgermeister von Berlin Klaus Wowereit miteinander. In jeder Folge rufen sie dabei einen Mega-Promi an. Und in der aktuellen Folge vom 4. April ist es Fernsehmoderator Günther Jauch.Kim Fisher und Klaus Wowereit sprechen mit Jauch über dessen Figur im Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds in Berlin. Jauch verrät dabei, was sein absoluter Grusel-Moment war:"Schön bin ich da nicht mehr. Die Figur ist mittlerweile auch 20 Jahre alt. Die Haare stimmen nicht mehr, das habe ich ja jetzt nur noch 30 Prozent von damals." Für das Anfertigen der Puppe musste ich damals zwei Tage Modell sitzen. Und der gruseligste Moment ist der, wenn einer mit zwei Koffern hereinkommt. Ich habe gefragt: "Wozu brauchen sie die denn?" Und er hat geantwortet: "Jetzt kommen wir zu ihren Augen". Dann werden die Koffer aufgemacht und dich starren ungefähr 1.500 Augenpaare an. Und du musst zurückstarren. Und dann suchen sie für dich die entsprechenden Glasaugen aus."Und natürlich sprechen die drei auch über die Sendung "Wer wird Millionär". Klaus Wowereit verrät, warum er dort noch nie zu Gast war:"Ich sollte ja auch mal kommen. Aber ich habe das dankend abgelehnt, weil für Politiker eine Quiz-Sendung immer sehr gefährlich ist. Wir haben es ja auch schon öfter erlebt, dass wenn Politiker irgendetwas Einfaches nicht beantwortet haben, es einen kleinen Shitstorm anschließend gab. Bei Schauspielern ist es egal, die können alle Fragen nicht beantworten, da spielt das keine Rolle. Aber als Politiker sollte man es sich gut überlegen."Und Jauch verrät, welcher Politiker sich seit Jahren nicht zu "Wer wird Millionär" traut:"Es gibt einen Rekordhalter in Sachen Absagen, der ansonsten den Mund immer ziemlich aufreißt. Der gibt, glaube ich, seit 20 Jahren zweimal im Jahr eine Absage. Und das ist Gregor Gysi. Normalerweise ist der ja völlig angstfrei. Aber inzwischen gibt er auch zu: Zu "Wer wird Millionär" traut er sich nicht. Da ist für ihn die Fallhöhe so hoch, das riskiert er nicht."Und Günther Jauch erzählt außerdem, warum er den Kandidaten nicht mehr so viel hilft wie früher:"Es gibt ja nichts Langweiligeres, als wenn ich jedes Mal, wenn einer eine falsche Antwort geben will, sage: "Ach, wollen sie sich das nicht nochmal überlegen?". Und jeder weiß dann automatisch, dass die Antwort falsch ist. Dann heißt die Sendung nicht mehr "Wer wird Millionär", sondern dann heißt sie "Betreutes gewinnen" Und das ist langweilig."Die zweite Staffel von "Kim & Klaus" ist seit dem 28. März 2025 zu hören in der ARD Audiothek, auf rbb888.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Die Folge 2 mit Günther Jauch ist hier zu hören:https://1.ard.de/Kim_und_Klaus_F2 (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F1.ard.de%2FKim_und_Klaus_F2&data=05%7C02%7Cinforadio-ina%40inforadio.de%7C0cb35c8b71d64413185a08dd75bb6ed5%7Cef042fabe3124d51aaed5bac7b4c33cc%7C0%7C0%7C638796170067647533%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=yxcS%2FYBoiC%2BZWBumyVQj3DLanE0hhDrlm0wirFJJTtA%3D&reserved=0)Das Gespräch mit Jauch beginnt bei 6:55 Minuten.Weitere Informationen zum Podcast gibt es in der ARD-ZDF Sharebox:https://share.ard-zdf-box.de/s/7cdzwr52Seok33w (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fshare.ard-zdf-box.de%2Fs%2F7cdzwr52Seok33w&data=05%7C02%7Cinforadio-ina%40inforadio.de%7C0cb35c8b71d64413185a08dd75bb6ed5%7Cef042fabe3124d51aaed5bac7b4c33cc%7C0%7C0%7C638796170067668382%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=UkMrkHsjpF3jy54tXjYt39s%2FHcrCpfuW3jS65kz4XFk%3D&reserved=0)Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb 88.8Chef vom DienstTel.: +49 (0)30 979 93-34 210Fax: +49 (0)30 979 93-34 219aktuell@rbb888.deplanung@rbb888.deIhr Rundfunkbeitrag für gutes Programm.Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6007723