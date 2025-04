EQS-News: Pfisterer Holding SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme

PFISTERER übernimmt langjährigen Partner Power CSL - Erweiterung des Portfolios um Unterwasserlösungen



07.04.2025

CORPORATE NEWS 7. April 2025 PFISTERER übernimmt langjährigen Partner Power CSL - Erweiterung des Portfolios um Unterwasserlösungen Winterbach, Deutschland - Die PFISTERER Holding SE, internationaler Qualitätsführer für elektrische Verbindungstechnik der Energieinfrastruktur, gibt die vollständige Übernahme von Power CSL mit Vollzug zum 2. April 2025 bekannt. Power CSL ist ein führendes technisches Spezialunternehmen, das Produkte und Dienstleistungen für die Verbindung von Seekabeln für die weltweite Offshore-Industrie anbietet. Das britische Engineering-Unternehmen ist ein langjähriger Geschäftspartner von PFISTERER; beide Unternehmen blicken auf eine mehr als zehnjährige erfolgreiche Zusammenarbeit zurück. Diese strategische Akquisition stärkt die Marktposition von PFISTERER in der elektrischen Verbindungstechnik und ermöglicht es dem Unternehmen, sein Portfolio ab sofort um Lösungen für Unterwasseranwendungen zu erweitern. Power CSL hat im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz in Höhe von rund 3,5 Mio. Euro erzielt und ist hochprofitabel. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Eine strategische Partnerschaft für Offshore-Anwendungen Die Kompetenz von PFISTERER in der elektrischen Verbindungstechnik und das Know-how von Power CSL in der Entwicklung von unterwassertauglichen Verbindungsgehäusen und integrierten Verbindungssystemen für Glasfaserkabel (LWL-Verbindungssysteme) bilden eine ideale Kombination für Offshore-Anwendungen. Der weltweite Offshore-Sektor, der bereits heute eine wichtige Rolle spielt, soll in den nächsten Jahren ein ausgesprochen starkes Wachstum verzeichnen. Vor kurzem haben die beiden Unternehmen ein gemeinsames Entwicklungsprojekt erfolgreich abgeschlossen, bei dem eine universelle Reparaturmuffe für Seekabel für den Übertragungsnetzbetreiber TenneT entwickelt wurde, die erhebliche Vorteile für die Logistik und das Ersatzteilmanagement bietet. "Die Übernahme von Power CSL ist ein weiterer Meilenstein in unserer Unternehmensentwicklung", sagt Vorstandsmitglied und Sprecher Johannes Linden. "Sie ermöglicht es uns, unser Produktportfolio zu erweitern und unseren Kunden nun auch Lösungen für Unterwasseranwendungen anzubieten." Power CSL wird als hundertprozentige Tochtergesellschaft in die Struktur der PFISTERER Holding SE integriert. Dadurch ergeben sich technische Synergieeffekte und eine optimierte Ressourcennutzung, von denen die Kunden von PFISTERER und Power CSL deutlich profitieren. "Durch die Integration von Power CSL kann PFISTERER künftig Unterwasser-Muffen für Hochspannungsseekabel aus einer Hand anbieten - ein entscheidender Schritt zur Stärkung der eigenen Marktposition und zur Erschließung neuer Anwendungsfelder", ergänzt Vorstandsmitglied Dr. Konstantin Kurfiss. PFISTERER setzt seine Wachstumsstrategie konsequent fort Die Akquisition ist konsequenter Bestandteil der langfristigen Wachstumsstrategie der PFISTERER Holding SE. Sie unterstreicht das klare Bekenntnis, technologische Innovationen voranzutreiben, neue Märkte zu erschließen und Kundenbedürfnisse mit einem integrierten Lösungsansatz noch gezielter zu erfüllen. Mit dieser Weichenstellung festigt PFISTERER seine Position als führender Anbieter von elektrischen Verbindungstechnologien in allen Elementen - an Land, in der Luft, unter der Erde und auch unter Wasser. Über PFISTERER PFISTERER ist ein weltweit führendes und unabhängiges Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Winterbach bei Stuttgart. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Lösungen für das Isolieren und Verbinden elektrischer Leiter für die Schnittstellen in Stromnetzen - von der Erzeugung und der Übertragung bis hin zur Verteilung elektrischer Energie - zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Mit seiner Innovationskraft, seiner State-of-the-art-Produktion und seinem weltweiten Vertriebsnetz bietet PFISTERER fortschrittliche Lösungen für die Herausforderungen der Elektrifizierung. Seit seiner Gründung im Jahre 1921 hat sich PFISTERER international als Vorreiter für moderne Energieinfrastruktur etabliert und ist ein attraktiver Arbeitgeber in einer zukunftsorientierten Branche mit spannenden Entwicklungsmöglichkeiten für mehr als 1.200 Mitarbeitende. Weltweit ist die PFISTERER Holding SE mit 17 operativen Standorten in 15 Ländern vertreten. Karl-Heinz Pfisterer, Enkel des Firmengründers, hat seit den 1970er-Jahren maßgeblich zu dieser Entwicklung beigetragen und ist heute Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats. Kontakt für Rückfragen Gregor Vollbach Head of Marketing & Communications PFISTERER Holding SE Rosenstr. 44 73650 Winterbach Deutschland Tel.: +49 7181 7005 487 E-Mail: gregor.vollbach@pfisterer.com Web: www.pfisterer.com Pressekontakt edicto GmbH Doron Kaufmann/Axel Mühlhaus E-Mail: pfisterer@edicto.de Tel.: +49 69 90550553



