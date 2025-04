HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Logistikkonzerns in der vergangenen Woche sei durch die US-Zollankündigungen überschattet worden, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Finanzstrategie der Bonner bleibe unverändert. Die Strategie 2030 sei bestätigt worden./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2025 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005552004