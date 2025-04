Kupfer-Offensive in Mexiko: Defiance Silver plant Übernahme

Anzeige / Werbung

Defiance Silver hat bedeutende Fortschritte bei der Expansion in Mexiko bekannt gegeben. Das Unternehmen teilte mit, eine Absichtserklärung zur vollständigen Übernahme von Green Earth Metals Inc. (GEMS) unterzeichnet zu haben. Ziel sei es, das bestehende Projektportfolio um mehrere genehmigte Bohrprojekte in einem der wichtigsten Kupfer-Gold-Gürtel der Welt zu erweitern.

Kupfer-, Gold- und Silberprojekte in strategischer Lage

Green Earth Metals verfügt über drei Explorationsprojekte mit nachgewiesenen Vorkommen von Kupfer, Gold, Silber und Molybdän. Diese liegen in der nördlichen Sonora-Wüste, nahe bedeutender aktiver Minen wie der "Mulatos"-Mine von Alamos Gold, der "La India"-Mine von Agnico Eagle sowie der "Dolores"-Mine, betrieben von Pan American Silver. Laut Chris Wright, Chairman von Defiance Silver, würde die geplante Akquisition dem Unternehmen Zugang zu insgesamt rund 6.800 Hektar an potenzialreichen Konzessionen verschaffen. Die strategische Lage und bereits vorhandene Bohrgenehmigungen könnten laut Wright eine zügige Projektentwicklung ermöglichen.

Fokus auf porphyrartige Lagerstätten

Im Zentrum der Transaktion steht das sogenannte Victoria-Projekt. Dieses enthalte laut Unternehmensangaben mehrere Bohrziele mit geologischen Merkmalen, die auf sogenannte Porphyr-Systeme hinwiesen - geologische Strukturen, in denen sich häufig große Mengen an Kupfer und Gold konzentrieren. Auch die benachbarten Liegenschaften "Espiritu" und "Los Ocotes" würden laut Defiance über vergleichbares Explorationspotenzial verfügen, seien jedoch bisher nur in geringem Umfang untersucht worden. Alle drei Projekte befinden sich in unmittelbarer Nähe erfolgreicher Bergbauregionen.

Geologisches Know-how durch erfahrenes Team

Gegründet wurde GEMS vom Geowissenschaftler Richard Osmond, der laut Defiance als erfahrener Entdecker von Lagerstätten gelte. Gemeinsam mit seinem Team bringe er fundiertes Fachwissen und langjährige Erfahrung in der Rohstoffexploration mit. Im Rahmen der Übernahme solle GEMS vollständig in die Strukturen von Defiance Silver integriert werden.

Aktientausch und Finanzierungskomponente

Die Transaktion sieht vor, dass Defiance Silver insgesamt 4.954.613 eigene Aktien an die Anteilseigner von GEMS ausgibt. Der rechnerische Ausgabepreis pro Aktie liege laut Angaben des Unternehmens bei 0,0255 kanadischen Dollar, was einem Gesamttransaktionsvolumen von rund 1,25?Millionen?CAD entspreche. Zusätzlich investiere Defiance weitere 150.000?CAD über eine wandelbare Anleihe zur kurzfristigen Finanzierung laufender Arbeiten bei GEMS.

Bestehende Projekte als solides Fundament

Defiance Silver ist bereits in mehreren Rohstoffprojekten in Mexiko aktiv. Dazu zählen das Tepal-Projekt mit bestätigten Kupfer- und Goldvorkommen sowie die Projekte San Acacio und Lucita im bekannten Silbergürtel von Zacatecas. Laut dem Management stelle Mexiko aufgrund seiner geologischen Vielfalt und der gut ausgebauten Infrastruktur einen zentralen Standort für die langfristige Unternehmensstrategie dar.

Perspektiven im Kupfersektor

Die Übernahme von GEMS könnte nach Einschätzung des Managements dazu beitragen, Defiance Silver stärker im wachstumsorientierten Kupfersektor zu positionieren. Kupfer gelte im Zuge der globalen Energiewende und dem Ausbau elektrischer Infrastrukturen als strategisch bedeutsamer Rohstoff. Die Integration der GEMS-Projekte würde laut Chris Wright zur übergeordneten Unternehmensstrategie passen, frühzeitig hochpotente Rohstoffprojekte zu sichern und weiterzuentwickeln. Der Abschluss der Transaktion werde innerhalb der kommenden 75 Tage erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung aller zuständigen Behörden.

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA2447672080,XD0002058432