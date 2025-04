Am Montag setzte sich der Verkaufsdruck an den deutschen Börsen fort. Der DAX startete den Handel mit einem Rückgang von etwa zehn Prozent, erholte sich jedoch etwas und liegt derzeit knapp vier Prozent tiefer bei 19.922 Punkten - was den dritten Verlusttag in Folge andeutet. Zudem fiel der Index erstmals seit August unter die wichtige 200-Tage-Linie. Rheinmetall steigt um 4,5 Prozent, während Hensoldt und Renk im MDAX 4,9 beziehungsweise 4,6 Prozent verloren. Die Aktien von Thyssenkrupp, die von ...

