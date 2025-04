XRP aktuell: Trumps Strafzölle drücken Kurs auf Fünfmonatstief

XRP fiel heute auf 1,67 US-Dollar, nachdem neue Strafzölle von US-Präsident Donald Trump den globalen Handel erschwert hatten. Viele hatten ein stabiles Umfeld erwartet, doch die Verschärfung der Zölle auf eigentlich alle Importe in die USA ließ den Gesamtmarkt abtauchen. Bitcoin verlor binnen Stunden rund 7 Prozent auf 74.477 US-Dollar, Ethereum rutschte auf 1.415 US-Dollar und zog XRP gleich mit nach unten. Damit endete eine mehrwöchige Seitwärtsbewegung plötzlich, während Liquidationen im Kryptomarkt die Stimmung noch stärker trübten.

No, this isn't a crypto meme coin…



It's the Japanese stock market. pic.twitter.com/4UZRkFQCER - Geiger Capital (@Geiger_Capital) April 7, 2025

Tariff-Schock als Belastung

Die am 2. April verkündeten Abgaben trafen Kanada, Mexiko und China mit teils hohen Zollsätzen von bis zu 25 Prozent. Solche Eingriffe sorgten bereits früher für Währungsverwerfungen und Kapitalflucht in vermeintlich sicherere Häfen wie Gold oder Staatsanleihen. Mit der Furcht vor höheren Produktionskosten und potenziell steigenden Preisen schwappte ein neuer Risiko-Impuls in den Kryptobereich. Bitcoin unterschritt 75.000 US-Dollar und gab damit ein deutliches Signal für die übrigen Coins. XRP, stark an die Marktbewegungen von BTC gekoppelt, hatte ebenfalls kräftig verloren und testete erneut seine untere Unterstützungszone.

XRP stand zuletzt in einem übergeordneten Abwärtstrendkanal und riss beim Fall unter 2 US-Dollar eine wichtige Haltemarke. Damit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für tiefere Preise, eventuell bis zur 1,50 US-Dollar-Region oder sogar 1 US-Dollar. Trotz dieses Rückgangs liegt der Kurs im Vergleich zu vergangenen Monaten jedoch immer noch über seinem Niveau von November 2024, als XRP rund 0,50 US-Dollar gehandelt wurde. Viele Analysten sehen den jüngsten Einbruch daher eher als Korrektur in einem volatilen Markt, der schon oft überrascht hatte.

XRP mit enormen Handelsvolumen auf 1,658 US-Dollar, Quelle: https://coincodex.com/crypto/ripple/

Unterstützungen und Ausblick

Einige Charttechniker hatten im Februar-Tief bei rund 2 US-Dollar eine potenzielle Bodenbildung vermutet, doch der aktuelle Rückfall durch diese Zone relativiert solche Annahmen. Sollte sich die Lage an den Weltmärkten beruhigen und die Zoll-Diskussion abkühlen, könnten riskantere Assets wieder Kapital anziehen. Bisher deutet jedoch wenig auf eine schnelle Entspannung hin. Globale Aktienmärkte haben ebenfalls massiv abgegeben und die daraus resultierende Unsicherheit prallt auf den Kryptobereich.

Trotzdem halten sich manche Preisprognosen für 2025 bei bis zu 3 oder sogar 27 US-Dollar. Ripple selbst sieht institutionelle Nutzer als langfristigen Wachstumstreiber, während Skeptiker die anhaltende Korrelation zu Bitcoin und geopolitischen Entwicklungen betonen. Letztlich bleibt XRP anfällig für weitere Ausschläge, solange sich das Marktumfeld nicht stabilisiert.

KI-gestütztes Trading als frischer Impuls?

Ein anderer Ansatz gewinnt parallel an Zugkraft: KI-basierte Agenten, die automatisiert Chancen im Kryptomarkt erkennen sollen. Hier kommt MIND of Pepe ins Spiel, ein Projekt, das moderne Sprachanalyse mit Blockchain-Integration kombiniert. Die Entwickler haben ein Sprachmodell speziell auf Krypto und Meme-Kultur trainiert, dazu Echtzeit-Datenfeeds per API angebunden und so ein System geschaffen, das tief im Marktgeschehen steckt. Ziel ist es, neue Möglichkeiten aufzuzeigen, während andere Assets im Strudel fallender Kurse stecken bleiben.

Presale für Token-Finanzierung

Anders als viele KI-Projekte will das Team eigenen Angaben zufolge das Produkt vor dem Token veröffentlicht. Erst danach startete der MIND-Token auf den dezentralen Börsen, was bereits über 7,8 Millionen US-Dollar eingebracht hat. Diese Mittel sollen in weitere Forschung, Auswertung sozialer Medien und den Ausbau des Terminals fließen.

Wer jetzt in MIND investiert, bekommt frühen Zugang zu den Tools und kann den Token sogar mit einer attraktiven Rendite staken. Laut Projektangaben läuft die aktuelle Presale-Phase noch 16 Stunden, ehe der Preis steigt. Die Entwickler betonen, dass der MIND-Token nicht nur ein Versprechen ist, sondern auf eine bereits existierende KI-Infrastruktur aufbaut. Somit könnte MIND of Pepe in einem Markt für Aufbruchstimmung sorgen, wenn sich der KI-Trend weiter verstärkt und XRP & Co. womöglich noch Zeit für ihre Erholung brauchen.

Hier mehr zu Mind of Pepe und zum Presale.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.