Brüssel (www.anleihencheck.de) - Die Kreditmärkte haben in den letzten Wochen einen Wandel vollzogen, der in erster Linie auf den Anstieg der Staatsanleihenrenditen zurückzuführen ist, so Charudatta Shende, Head of Client Portfolio Management Fixed Income und Fixed Income Stratege bei Candriam.Insbesondere in der europäischen Kreditlandschaft habe es bemerkenswerte Entwicklungen gegeben, da die Zinssätze im Euroraum in die Höhe geschnellt seien, was durch die erwarteten fiskalischen Anreize Deutschlands und die zunehmende Emission von Schuldtiteln begünstigt worden sei. Durch diesen Anstieg habe sich der Carry auf europäische Kredite erhöht. Bei einem Carry-Niveau von 3,4 % für Euro-Investment-Grade-Anleihen (IG) und 5,5 % für Euro-Hochzinsanleihen (HY) würden die Anleger zunehmend daran interessiert sein, sich diese Erträge zu sichern. Es bestünden jedoch nach wie vor Risiken, die sich aus der Volatilität der Märkte und der Unsicherheit auf den globalen Finanzmärkten ergeben würden. ...

