Wien (www.fondscheck.de) - Vergleicht man die Entwicklung der führenden Leitindices seit Beginn 2025, erkennt man ungewöhnlich ausgeprägte Divergenzen, so die Experten von "FONDS professionell".Während der DAX, der EURO STOXX 50 und der Hongkonger Hang-Seng-Index seit Jahresanfang zweistellig im Plus lägen, würden Märkte wie Japan, die USA - und wegen der schweren Gewichtung der US-Börsen auch der MSCI World Index - in etwa fünf Prozent im Minus notieren. Der MSCI EM Index, der die wichtigsten Schwellenländer erfasse, zeige hingegen ein geringfügiges Plus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...