Nachdem Smart in Deutschland zuletzt die Rabatte hatte auslaufen lassen, führt das Unternehmen jetzt wieder Aktionspreise ein. Bis zum 30. Juni werden auf alle Modelle 4.500 Euro Nachlass gewährt. Im Konfigurator werden weiterhin die unveränderten Listenpreise angezeigt, in der Fußnote weist Smart allerdings auf die Nachlässe hin. "Privat- und Gewerbekunden (KMU) in Deutschland erhalten beim Kauf eines Smart Neufahrzeugs zwischen dem 01.04.2025 und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...