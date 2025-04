Mainz (ots) -Woche 18/25Samstag, 26.04.Bitte Programmänderungen beachten:5.30 Chinas DrachenkaiserDer Weg zur MachtDeutschland 2021"Terra X: Magellans Reise um die Erde - Das Abenteuer der ersten Weltumsegelung" entfällt6.15 Chinas DrachenkaiserDer Traum von UnsterblichkeitDeutschland 2021"Terra X: Pioniere am Himmel - Das Rätsel um den ersten Flug" entfällt(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)Dienstag, 29.04.Bitte Programmänderung beachten:5.30 ZDF-History3000 Jahre Schlachtfeld DeutschlandDeutschland 2016"ZDF-History: Hiroshima - Chronik einer Tragödie" entfällt(weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen)Donnerstag, 01.05.Bitte Programmänderung beachten:"Wer ist Gianni Infantino?" um 7.15 Uhr entfällt(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)Freitag, 02.05.Bitte Programmänderung beachten:"Wer ist Jeff Bezos?" um 8.45 Uhr entfällt(weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen)____________________________________________________Woche 18/25Freitag, 02.05.Bitte Programmänderung beachten:12.00 The True Story of Billie EilishDeutschland 2025"The True Story of Justin Bieber" entfällt(weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6007837