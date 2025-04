© Foto: Torsten Sukrow / SULUPRESS.DE - SULUPRESS.DE

Im sich zuspitzenden Handelskonflikt mit den Vereinigten Staaten zeigt sich die Europäische Union zunehmend entschlossen. Carlos Cuerpo, Spaniens Minister für Wirtschaft, Handel und Unternehmen, forderte am Montag in Luxemburg eine offene Haltung gegenüber möglichen Vergeltungsmaßnahmen. "Wir sollten kein Instrument vorschnell ausschließen", sagte er gegenüber Bloomberg. Wir sind verhandlungsbereit, offen für Handel - aber wir werden nicht naiv sein. Die Handelsminister der EU beraten derzeit in Luxemburg über das weitere Vorgehen, nachdem US-Präsident Donald Trump neue Zölle angekündigt hat, die insbesondere Länder mit hohem Handelsüberschuss betreffen - darunter auch Italien. Der von …