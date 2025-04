Amundi ist der größte Asset Manager in Europa mit einem erheblichen Einfluss. Christian Pellis, CEO Amundi Deutschland, erläutert im One On One Gespräch mit MeinGeld Chefin Isabelle Hägewald, wie der Anleger von der Amundi-Erfahrung profitieren kann, welche Schwerpunkte Amundi für das Jahr 2025 setzt und welche Trends Amundi allgemein in den Märkten sieht. rente geldanlage fonds altersvorsorge amundi meingeldmedien oneonone Wollen Sie mehr zum Thema Altersvorsorge wissen? Hier finden Sie weitere Infos: https://www.mein-geld-medien.de/versicherungen/trendwende-bei-stimmung-zur-altersvorsorge/ https://www.mein-geld-medien.de

