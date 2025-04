Amundi Deutschland hat sich mit den neuesten Trends beim Vermögensaufbau beschäftigt. Christian Pellis, CEO Amundi Deutschland, erläutert im One On One Gespräch mit MeinGeld Chefin Isabelle Hägewald, welche Rolle ein digitales Angebot spielt, wie sich die Kundenprofile verschiedener Banken unterscheiden und mit welchen Banken Amundi zusammenarbeitet. rente geldanlage fonds altersvorsorge amundi meingeldmedien oneonone Wollen Sie mehr zum Thema Altersvorsorge wissen? Hier finden Sie weitere Infos: https://www.mein-geld-medien.de/versicherungen/trendwende-bei-stimmung-zur-altersvorsorge/ https://www.mein-geld-medien.de

