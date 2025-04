Tschechien revolutioniert den Zugang zu medizinischem Cannabis: Seit 1. April können alle Hausärzte verschreiben, was bisher nur Spezialisten durften. Patienten erhalten nun einen Dreimonatsvorrat - sogar für Minderjährige gibt es Neuerungen. Ein Jahr nach dem großen Teillegalisierung in Nachbarland Deutschland legt Tschechien nun nach. Seit dem 1. April 2025 dürfen in dem Land alle Hausärzte medizinisches Cannabis für Patienten mit chronischen Schmerzen ...

