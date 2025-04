Der IT-Infrastruktur-Anbieter verzeichnet einen rapiden Kursverfall von 47% seit Jahresbeginn, trotz überwiegend positiver Analystenbewertungen und günstiger Kennzahlen.

Der freie Fall der Hewlett Packard Enterprise (HPE) Aktie setzt sich ungebremst fort. Zum Handelsstart am Montag, dem 7. April 2025, verzeichnete das Papier einen weiteren Rückgang von 4,27 Prozent auf 11,08 Euro. Damit erreicht die Aktie exakt ihr 52-Wochen-Tief und hat allein in der vergangenen Woche mehr als 22 Prozent an Wert eingebüßt. Der IT-Infrastruktur-Spezialist erlebt damit den vorläufigen Höhepunkt einer monatelangen Talfahrt - seit Jahresbeginn beträgt der Wertverlust bereits dramatische 47 Prozent.

Besonders besorgniserregend für Anleger ist die Tatsache, dass die Aktie inzwischen mehr als 52 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 23,45 Euro liegt, das erst im Januar dieses Jahres erreicht wurde. Auch technische Indikatoren geben wenig Anlass zur Hoffnung: Der Kurs notiert mehr als 36 Prozent unter dem 50-Tage-Durchschnitt und sogar über 40 Prozent unter der 200-Tage-Linie.

Analystenmeinungen kontrastieren mit Kursverfall

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Hewlett Packard Enterprise ?

Auffällig ist die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und Analysteneinschätzungen. Trotz des massiven Kursverfalls halten die 16 beobachtenden Analysten überwiegend an positiven Einschätzungen fest. Mehr als 56 Prozent der Experten bleiben bullish und kein einziger empfiehlt einen Verkauf der Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit umgerechnet etwa 18,30 Euro sogar rund 65 Prozent über dem aktuellen Niveau.

Fundamental betrachtet erscheint die Aktie auf den ersten Blick unterbewertet. Mit einem KGV von 8,64 für 2025 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nur 0,48 wirkt die Bewertung auf den ersten Blick attraktiv. Allerdings haben die Analysten in den vergangenen Monaten ihre Gewinnschätzungen mehrfach nach unten korrigiert, was das Vertrauen der Investoren weiter belastet haben dürfte. Die vierteljährliche Dividende von 0,13 USD, die zuletzt im März 2025 ausgezahlt wurde, vermag die Verkaufswelle bislang nicht zu stoppen.

Anzeige

Hewlett Packard Enterprise-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Hewlett Packard Enterprise-Analyse vom 7. April liefert die Antwort:

Die neusten Hewlett Packard Enterprise-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 7. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hewlett Packard Enterprise: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...