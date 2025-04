Bonn (ots) -Anlässlich der neuen Erkenntnisse über die 15 Helfer des Palästinensischen Roten Halbmonds (PRCS), des Zivilschutzes und der Vereinten Nationen, die vor zwei Wochen im Gazastreifen getötet wurden, ruft Jolien Veldwijk, Länderdirektorin von CARE in Palästina (Gaza und Westbank), erneut zur Einhaltung des humanitären Völkerrechts auf:"Humanitäres Personal darf nicht zu Zielscheiben werden. Wer Helfende angreift, bricht internationales Recht. Die gezielte oder billigend in Kauf genommene Tötung von Zivilist:innen oder Helfenden ist ein klarer Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht - und darf nicht länger folgenlos bleiben.Helfer:innen riskieren ihr Leben, um unter schwierigsten Bedingungen Menschen in Not mit Wasser, Nahrung, medizinischer Versorgung und Schutz zu erreichen. Ihre Sicherheit ist keine Nebensache, sie ist Grundvoraussetzung für jede Form humanitärer Hilfe.Solange humanitäres Personal nicht geschützt wird, solange Hilfslieferungen blockiert werden, solange lebenswichtige Infrastruktur gezielt zerstört wird - solange kann von einem funktionierenden humanitären Korridor keine Rede sein. Was wir in Gaza erleben, ist ein Zusammenbruch jeglichen Schutzes für Zivilbevölkerung, den das Völkerrecht eigentlich verlangt. Dies ist schlicht inakzeptabel.Es braucht jetzt die Rückkehr zu einem sofortigen und nachhaltigen Waffenstillstand. Alles andere ist ein Spiel mit dem Leben von Millionen Menschen. Wer ernsthaft humanitäre Prinzipien verteidigt, muss jetzt sofort konsequent handeln."Pressekontakt:Rückfragen bitte an:CARE Deutschland e.V.Larissa LindnerMobil: +49 (0) 171 984 309 3E-Mail: lindner@care.deOriginal-Content von: CARE Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6745/6007894