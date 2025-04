TAG Immobilien im Fokus: Operativ stark, Prognosen übertroffen

In der vergangenen Woche verzeichnete die Aktie der TAG Immobilien AG einen bemerkenswerten Anstieg von über sieben Prozent - und das in einem insgesamt schwachen Marktumfeld, das von Abgaben geprägt war. Als zinssensitiver Wert profitierte das Papier von fallenden Umlaufrenditen, ausgelöst durch die Flucht vieler Anleger in sichere Häfen wie Bundesanleihen. Dieser Kursaufschwung reflektiert die robusten Fundamentaldaten und die strategische Ausrichtung des Unternehmens - ein Signal, das bei Anlegern auf Aufmerksamkeit stößt.

Fundamental präsentierte sich TAG mit einem starken Jahresabschluss 2024. Der Funds from Operations (FFO) I lag mit 175,1 Millionen Euro über der oberen Prognosegrenze, der FFO II übertraf die Erwartungen mit 239,4 Millionen Euro sogar um neun Prozent. In Deutschland sank der Leerstand auf 3,6 Prozent, das Mietwachstum zog auf drei Prozent an. Auch in Polen lief es rund: Der Leerstand fiel dort im etablierten Bestand auf nur 1,5 Prozent, das Verkaufsergebnis übertraf die Prognose um 35 Prozent. Bewertungsgewinne in beiden Märkten ließen den European Public Real Estate Association - Net Tangible Assets (EPRA - NTA) je Aktie auf 19,15 Euro steigen.

Strategisch setzt der Konzern auf eine Kombination aus stabilem Vermietungsgeschäft und dynamischem Wachstum in Polen, wo die Pipeline mit über 3.200 Einheiten weiterwächst. Marktchancen bietet die hohe Nachfrage nach Wohnraum, doch steigende Zinsen und Baukosten bleiben Herausforderungen. Die Refinanzierungsphase wurde mit einer Wandelschuldverschreibung über 332 Millionen Euro im März 2025 erfolgreich abgeschlossen, der Verschuldungsgrad (LTV) sank leicht auf 46,9 Prozent. "Die Liquidität gibt uns Spielraum für wertschaffende Schritte", betont CFO Martin Thiel.

Seit Jahresbeginn liegt die TAG-Immobilien-Aktie rund elf Prozent im Minus. In der vergangenen Woche setzte das Papier jedoch ein deutliches Lebenszeichen und erreichte im Tagesverlauf ein Hoch bei 13,70 Euro. Damit rückt der Bereich um den 100-Tage-Durchschnitt bei 13,78 Euro in den Fokus - ein charttechnisch wichtiger Widerstand. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte weiteres Kurspotenzial freisetzen. Auf der Unterseite gilt die Zone um 12 Euro als erste tragfähige Unterstützung.

