Der Kryptomarkt präsentiert sich am heutigen Montag tiefrot. Besonders hart trifft es den XRP-Kurs, der in den letzten 24 Stunden zeitweise um mehr als 17 Prozent eingebrochen ist. Damit unterschreitet die Kryptowährung eine entscheidende technische Marke und verstärkt die ohnehin bearishe Stimmung unter den Anlegern.Der jüngste Kursrutsch markiert einen entscheidenden Moment für XRP. In den vergangenen Monaten bewegte sich der Kurs in einer Handelsspanne zwischen 2,91 und 2,00 Dollar. Am gestrigen ...

