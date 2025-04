NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 270 US-Dollar belassen. Daten von Sensor Tower zufolge seien die Umsätze des App-Stores im ersten Quartal gegenüber dem Schlussquartal des Vorjahres weniger stark gestiegen als saisonüblich, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Diese Entwicklung liege aber im Rahmen der Erwartungen./gl/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2025 / 20:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2025 / 06:00 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US0378331005