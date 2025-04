Frankfurt am Main (ots) -Bei Gebäudeversicherungen für mehrere Objekte kommen schnell hohe Versicherungsbeiträge zusammen - in bestimmten Fällen können Rahmenverträge hier große Einsparpotentiale bieten. Wann sie sich aber wirklich lohnen, wie Hausverwalter und Immobilieninvestoren Zugang erhalten und in welchen Fällen Einzelverträge die bessere Wahl sind, verrät Salvatore D'Orio von der D'Orio Versicherungsmakler GmbH in diesem Artikel.Ob Brand, Rohrbruch oder Sturmschaden - wer Immobilien besitzt, sollte diese im Rahmen einer Gebäudeversicherung umfassend absichern, um im Schadensfall auf der sicheren Seite zu stehen. Vor allem Hausverwalter und Immobilieninvestoren mit größeren Beständen stehen hier vor der Herausforderung, einen zuverlässigen Schutz zu bestmöglichen Konditionen zu finden. Schnell stellt sich die Frage, ob dabei auf Rahmenverträge gesetzt werden sollte und welche Voraussetzungen gegebenenfalls erfüllt werden müssen, um diese in Anspruch nehmen zu können. "Meine Erfahrung zeigt, dass das Thema Rahmenverträge bei Versicherungen stark polarisiert", verrät Salvatore D'Orio von der D'Orio Versicherungsmakler GmbH. "Der Grund dafür ist, dass viele Menschen nicht umfassend über diese Vertragsart, ihre Möglichkeiten sowie die speziellen Vor- und Nachteile informiert sind.""Tatsächlich hängt es immer von den individuellen Bedingungen ab, ob ein Rahmenvertrag sinnvoll ist oder nicht. Während er in einigen Fällen enorme Vorteile bietet, erhalten Versicherungsnehmer in anderen Fällen mit Einzelverträgen bessere Konditionen", fährt der Versicherungsmakler fort. Als Gründer und Geschäftsführer der D'Orio Versicherungsmakler GmbH hat er sich auf die Entwicklung individueller Versicherungslösungen für Hausverwalter und Immobilieninvestoren spezialisiert. Mit einer Rundum-Dienstleistung und lückenlosem Service verfolgen Salvatore D'Orio und sein Team das Ziel, ihre Kunden nachhaltig zu entlasten - dabei setzen sie auf eine vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Aus jahrelanger Erfahrung weiß der Versicherungsmakler, wann Rahmenverträge bei der Gebäudeversicherung profitabel sind und welche Optionen es gibt.Salvatore D'Orio: Pro und Contra von VersicherungsrahmenverträgenIm Versicherungsbereich gibt es verschiedene Arten von Rahmenverträgen. Während Vermittler oder Makler beispielsweise mit der Versicherungsgesellschaft einen Rahmenvertrag für Gebäudeversicherungen haben, können Eigentümer von Mehrfamilienhäusern auch eigene Rahmenverträge abschließen. Letzteres ist sinnvoll, wenn es sich um eine Hausverwaltung oder Eigentümer mit einem größeren Immobilienbestand handelt. Die Vorteile von Rahmenverträgen sind dabei für alle gleich: günstigere Preise und oft auch bessere Leistungen. "Diese Konditionen sind möglich, weil der Versicherer den Rahmenvertrag wirtschaftlich als Ganzes betrachtet", erklärt Salvatore D'Orio von der D'Orio Versicherungsmakler GmbH. "Während Objekte mit vielen Schäden in Einzelverträgen automatisch schlecht eingestuft werden, werden sie als Teil eines Rahmenvertrages mit vielen anderen Objekten gesamtwirtschaftlich betrachtet."Neben diesen Vorteilen kann die Gesamtbetrachtung der Wirtschaftlichkeit für den Versicherungsnehmer in bestimmten Konstellationen auch nachteilig sein. Insbesondere bei Hausverwaltungen, in denen verschiedene Objekte unterschiedlich bewirtschaftet werden, kann es zur Benachteiligung einzelner Parteien kommen. Das ist vor allem dann der Fall, wenn Eigentümer eines gepflegteren Objekts höhere Versicherungsbeiträge zahlen müssen, weil sie wirtschaftlich die Schäden eines weniger gut instand gehaltenen Gebäudes mittragen. "Aus diesem Grund sind Rahmenverträge nicht immer im Sinne der Hausverwaltung, aber dennoch oft gewünscht", verrät Salvatore D'Orio. "Deshalb ist es wichtig, mit dem Kunden bei jedem Vertrag individuell abzuklären, welche Lösung die beste für seine speziellen Bedürfnisse ist."D'Orio Versicherungsmakler GmbH: Individuelle Versicherungslösungen für alle AnsprücheOb es letztendlich zu einer Rahmenvertragslösung oder einem Einzelvertrag kommt, ist bei der D'Orio Versicherungsmakler GmbH von verschiedenen Faktoren abhängig. Neben den spezifischen Wünschen des Versicherungsnehmers ist dabei auch zu prüfen, ob ein Versicherungsvertrag eigenmächtig geschlossen werden kann oder ob es dafür der Abstimmung in einer Eigentümerversammlung bedarf. "Eine weitere Möglichkeit für den Kunden besteht darin, von den Konditionen eines Rahmenvertrages des Maklers zu profitieren", erläutert Salvatore D'Orio. "Diese Option ist für einzelne Objekte immer vorteilhaft, weshalb wir sie häufig für unsere Kunden nutzen. Als Makler sind wir zudem in der Lage, die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung getrennt vorzunehmen." Ein eigener Rahmenvertrag hingegen ist für den Kunden dann von Vorteil, wenn er über eine gewisse Portfoliogröße verfügt. Denn dann genießt er einen erweiterten Verhandlungsspielraum und kann zum Beispiel Sonderklauseln durchsetzen. Einheitliche Versicherungsbedingungen, klare Abläufe und feste Ansprechpartner bei den Versicherungsgesellschaften können weitere Vorteile eines Rahmenvertrages sein.Letzten Endes bedarf es immer der Einzelfallbetrachtung: So kann es beispielsweise sinnvoll sein, ein Objekt mit einem hohen Wasserschaden bewusst aus dem Rahmenvertrag herauszuhalten, um die Gesamtschadenquote nicht in die Höhe zu treiben. Zudem gelten bei den Versicherungsgesellschaften verschiedene Bedingungen bezüglich der Anzahl und der Höhe vorangegangener Schäden oder der Mindestgröße der zu versichernden Objekte - hier kommt es also auf individuelle Vertragslösungen an. "Es kann demnach keine pauschale Aussage dazu getroffen werden, ob Rahmenverträge sinnvoll sind oder nicht", fasst der Geschäftsführer der D'Orio Versicherungsmakler GmbH abschließend zusammen. "Vielmehr muss unter Berücksichtigung der Anforderungen und Bedürfnisse des Kunden sowie seiner persönlichen Situation die beste Versicherungslösung herausgearbeitet und gegebenenfalls durch Einzelverträge ergänzt werden."Sie sind Immobilieninvestor oder Hausverwalter und wünschen sich eine optimale Versicherungslösung zu besten Konditionen? 