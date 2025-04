Mailand (ots) -Diese Woche stellt Swisswool gemeinsam mit der Schweizer Textildesignerin Claudia Caviezel erstmals eine eigene Teppichkollektion vor. Das Design trägt den Namen MOIRA und wurde mit der Textilmanufaktur Lantal umgesetzt. Die Kollektion ist derzeit im House of Switzerland Milano im Rahmen der Milan Design Week zu sehen.Im Mittelpunkt des Entwurfs steht das Thema Farbe - umgesetzt in ineinander fließenden Verläufen, kontrastreichen Akzenten und inspiriert von analogen Zeichnungen. Claudia Caviezel ist bekannt für ihre ausdrucksstarken, farbintensiven Entwürfe, die Handwerk und Emotion verbinden. Die Teppiche bestehen zu 100 Prozent aus Walliser Schwarznasenschafwolle und verbinden handwerkliche Qualität mit technologischem Anspruch. Gefertigt mit der Deep Dyeing Technology von Lantal, entsteht ein brillantes Farbergebnis bei deutlich reduziertem Ressourcenverbrauch.Die Präsentation in Mailand macht nicht nur die Herkunft und Haptik der Wolle erlebbar, sondern auch die gestalterischen Möglichkeiten dieses naturbelassenen Materials. Großformatige Landschaftsbilder, Kisseninstallationen und Einblicke in die traditionelle Verarbeitung schaffen eine emotionale Verbindung zwischen Material, Design und Herkunft.Pressekontakt:Ulrike ReichTel.: +49 (0) 172 6131926E-Mail: presse@swisswool.chOriginal-Content von: Swisswool, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179235/6008014