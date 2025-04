Frankfurt am Main (ots) -Versprechen wie "sichtbar glattere Haut in 7 Tagen" oder "sofofrtige Faltenreduktion" klingen verlockend - doch was steckt wirklich hinter den teuren Anti-Aging-Cremes? Die Wahrheit ist: Viele Produkte halten nicht annähernd, was sie versprechen, denn ihre Wirkstoffe polstern die Haut in der Regel nur kurzfristig auf oder dringen erst gar nicht tief genug in die Haut ein."Die meisten Anti-Aging-Produkte setzen auf Marketing statt auf echte Wirkung. Ohne Wirkstoffe, die die Ursachen bekämpfen, bleibt der Effekt meist rein oberflächlich", sagt Dominik Evertz, Gründer der Evertz Pharma GmbH. In diesem Beitrag erfährst du, welche Wirkstoffe tatsächlich etwas bewirken und worauf du bei der Auswahl deiner Hautpflege achten solltest.Deshalb halten viele bekannte Wirkstoffe nicht, was sie versprechenDamit Anti-Aging-Cremes tatsächlich Falten reduzieren, müssen die enthaltenen Wirkstoffe in die tiefen Hautschichten vordringen und die Ursache bekämpfen. Dort, wo die Ursache lauert. Viele Produkte, die die Haut straffen sollen, beinhalten solche Wirkstoffe allerdings gar nicht und sorgen lediglich für einen kurzfristigen Glanz.Ein Paradebeispiel sind Cremes, die günstige Wirkstoffe wie Hyaluronsäure enthalten. Diese polstern die Haut kurzfristig auf, wirken jedoch kaum nachhaltig, da sie von der Haut nicht ausreichend aufgenommen werden können. Gespritzt sind Hyaluron-Injektionen zwar effektiver, bergen jedoch erhebliche Risiken. Denn es gibt keine strengen Vorschriften dafür, wer die Behandlung durchführen darf. Fehlerhafte Injektionen können schwerwiegende Folgen wie Erblindung oder Gewebeschäden verursachen.So packt man das Problem an der WurzelDominik Evertz von der Evertz Pharma GmbH verfolgt einen anderen Ansatz. Für ihn ist dabei klar: "Um Falten effektiv zu bekämpfen, ist es wichtig, die Hauptursache zu verstehen und gezielt zu behandeln." Diese Ursache für die vorzeitige Hautalterung liegt überwiegend in äußeren Einflüssen: Nur etwa 30 Prozent der Falten sind genetisch bedingt - ganze 70 Prozent entstehen durch tägliche Belastungen wie Luftverschmutzung, Make-Up und falsche Pflege. Wer nachhaltig etwas gegen Falten tun möchte, sollte daher die Ursachen und nicht nur kurzfristig die Symptome bekämpfen. Ohne eine gezielte Stärkung der Hautwiderstandsfähigkeit beschleunigt sich die Hautalterung erheblich.Ein Vorbild aus der Natur: der Moos-EffektAuf der Suche nach einer Methode, die Haut insgesamt widerstandsfähiger gegen schädliche äußere Einflüsse zu machen, wurde die Evertz Pharma GmbH auf Moos aufmerksam. Moos ist eine der robustesten Pflanzen überhaupt, die widrigsten Bedingungen trotzen kann - sogar einer Eiszeit. Gleichzeitig zeigen wissenschaftliche Untersuchungen, dass ein Wirkstoff im Moos auch der menschlichen Haut dabei hilft, widerstandsfähiger zu werden. Man spricht dabei vom sogenannten Moos-Effekt. Er erhöht die Widerstandskraft der Hautzellen gegenüber schädlichen äußeren Einflüssen und verbessert dadurch die natürliche Hautschutzfunktion.Dominik Evertz ist es mit der Evertz Pharma GmbH gelungen, diesen hochwirksamen Wirkstoff aus Moosen zu extrahieren. Dafür kommt ein spezielles Extraktionsverfahren namens Phyto-Lyse® zum Einsatz. In der Haut bewirkt der Inhaltsstoff eine Stärkung der schützenden Hautbarriere. Dadurch ist die Haut wieder selbst dazu in der Lage, sich nach äußeren Belastungen effektiv zu regenerieren. Langfristig lassen sich auf diese Weise die äußeren Zeichen der Hautalterung wirksam verlangsamen.Über Evertz Pharma:Die Evertz Pharma GmbH entwickelt seit 2017 natürliche und nachhaltige Haut- und Haarpflegeprodukte. Das Unternehmen setzt auf pflanzliche Wirkstoffe und kombiniert diese mit modernsten Technologien wie dem firmeneigenen Phyto-Lyse®-Verfahren. Ziel ist es, hautfreundliche Lösungen zu schaffen, die höchste Wirksamkeit mit Umweltbewusstsein verbinden. Gegründet wurde das Unternehmen von den Brüdern Dominik und Tobias Evertz, die gemeinsam die Innovationskraft der Marke prägen.Mehr Informationen unter: https://evertz-pharma.de/Pressekontakt:Evertz Pharma GmbHVertreten durch den Geschäftsführer: Dominik EvertzE-Mail: service@evertz-pharma.deWebsite: https://evertz-pharma.de/Pressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Evertz Pharma GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159696/6008027