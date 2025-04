Wien (www.fondscheck.de) - Sachwerte-Fondshaus unter neuer Geschäftsführung - FondsnewsMit Wirkung ist 1. April tritt Claus Burghardt in die Geschäftsführung der HTB Hanseatische Fondshaus eingetreten, einer in Bremen ansässigen Sachwerte-Emittentin und Service-KVG, so die Experten von "FONDS professionell". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...