Wien (www.fondscheck.de) - Pictet Asset Management hat einen neuen marktneutralen Long-Short-Fonds am Start, der zur Titelselektion künstliche Intelligenz (KI) nutzt, so die Experten von "FONDS professionell".Der Pictet TR - Quest AI (ISIN LU2957443596/ WKN A4103Q) solle "mithilfe innovativer KI pures Alpha zu generieren", schreibe der Vermögensverwalter dazu in einer Mitteilung. Das für Quantitative Equity Strategies, kurz Quest, verantwortliche Investmentteam von Pictet AM setze für die Renditevorhersage ein eigens entwickeltes Modell für die Titelselektion ein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...