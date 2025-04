Mainz (ots) -Mit dem Lied "Time to Say Goodbye" wurde der italienische Sänger Andrea Bocelli Mitte der 1990er-Jahre weltberühmt. 2024 feierte er sein 30-jähriges Bühnenjubiläum mit zahlreichen prominenten Gästen in einem Konzert in der Toskana: Ab Freitag, 11. April 2025, 6.00 Uhr im ZDF streamen, im ZDF-Programm am Freitag, 18. April 2025, um 22.50 Uhr.Bocelli hat schon vor Papst Franziskus und dem britischen König gesungen und ist in den größten Konzertsälen und Opernhäusern der Welt aufgetreten. Im Juli 2024 lud Tenor Andrea Bocelli ins Teatro del Silenzio ein, ein Amphitheater unweit seines Geburtsorts Lajatico in der Toskana. Ed Sheeran, Lang Lang, Shania Twain, Zucchero, Russell Crowe, Will Smith, Johnny Depp, Brian May und viele andere Superstars sagten zu, um den erfolgreichen Crossover-Künstler zu würdigen. Gemeinsam präsentierten sie ein Konzert mit Evergreens von Klassik bis Pop.Der preisgekrönte Starregisseur Sam Wrench hat das an drei Abenden aufgezeichnete Konzert inszeniert. Teil des Spektakels: Zahlreiche Drohnen und ein gigantisches Metronom mit riesiger Showtreppe auf einer Bühne über einem See.Die Sendung "Andrea Bocelli: Sommernacht in der Toskana"wird mit Untertiteln und Audiodeskription angeboten.KontaktBei Fragen zu "Andrea Bocelli: Sommernacht in der Toskana"erreichen Sie Dr. Britta Schröder und Dr. Katharina Rudolph per E-Mail unter schroeder.b@zdf.de, rudolph.k@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/andreabocelli) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "Andrea Bocelli: Sommernacht in der Toskana" ist bereits im Vorführraum (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/andrea-bocelli-sommernacht-in-der-toskana) des ZDF-Presseportals abrufbar.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6008086