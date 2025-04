BERLIN (dpa-AFX) - Der geschäftsführende Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Nachmittag mit den Parteichefs von CDU, CSU und SPD über die europäische Reaktion auf die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle beraten. Das wurde der Deutschen Presse-Agentur in Regierungs- und Parteikreisen bestätigt. Für das Treffen des Kanzlers mit seinem wahrscheinlichen Nachfolger Friedrich Merz (CDU) sowie Markus Söder (CSU), Lars Klingbeil und Saskia Esken (beide SPD) wurden die Koalitionsgespräche in der bayerischen Landesvertretung in Berlin für kurze Zeit unterbrochen.

Scholz ist seit der Konstituierung des neuen Bundestags vor knapp zwei Wochen nur noch geschäftsführend im Amt. Es ist üblich, dass sich ein scheidender Regierungschef in einer solchen Situation bei weitreichenden politischen Entscheidungen mit den künftigen Regierungsparteien abstimmt.

Trump hatte vergangene Woche massive Zölle für Güter aus zahlreichen Ländern angekündigt. In der EU wird nun eine Reaktion darauf abgestimmt./mfi/DP/men