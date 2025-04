Mainz (ots) -Kann Bayern München im Viertelfinale der UEFA Champions League den Traum vom erneuten "Finale dahoam" weiter am Leben erhalten? Schafft es Borussia Dortmund in der Königsklasse eine bisher enttäuschende Bundesliga-Saison zu kompensieren? Zwei von mehreren spannenden Fußballfragen, auf die es am Mittwoch, 9. April 2025, 23.00 Uhr im ZDF, erste Antworten gibt: Moderator Jochen Breyer begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer zu "sportstudio UEFA Champions League" mit den Highlights der Viertelfinal-Hinspiele sowie mit Analysen und Interviews. Eine Woche später, am Mittwoch, 16. April 2025, folgt im ZDF die Highlight-Sendung mit den Viertelfinal-Rückspielen. Und am Mittwoch, 30. April 2025, und Mittwoch, 7. Mai 2025, bietet "sportstudio UEFA Champions League" die Höhepunkte der Halbfinal-Partien. Der krönende Abschluss ist dann am Samstag, 31. Mai 2025, bei "sportstudio live" zu sehen: Die Übertragung des Finales aus München startet um 19.25 Uhr im ZDF.Viertelfinal-Highlights mit Bayern München und Borussia DortmundIn der Fußball-Königsklasse werden die vier Halbfinalisten der Saison 2024/2025 gesucht. Bereits am Dienstagabend empfängt Bundesliga-Tabellenführer FC Bayern München den Serie-A-Tabellenführer Inter Mailand. Am Mittwochabend tritt dann Borussia Dortmund beim FC Barcelona an, dem aktuellen Tabellenführer von La Liga. Zudem spielt am Dienstag der FC Arsenal gegen Real Madrid und am Mittwoch Paris Saint Germain gegen Aston Villa. Die Highlights dieser Viertelfinal-Hinspiele mit allen Toren, mit Analysen und Interviews, zeigt die 60-minütige "sportstudio UEFA Champions League"-Sendung am Mittwoch, 9. April 2025, ab 23.00 Uhr im ZDF. Als Expertin zu Gast im Studio bei Moderator Jochen Breyer ist Fußballtrainerin Friederike "Fritzy" Kromp. Die Zusammenfassungen der Rückspiele sind am Mittwoch, 16. April 2025, 23.00 Uhr im ZDF zu sehen, präsentiert von Moderator Sven Voss. Als Gast im Studio bringt Per Mertesacker seine Expertise ein, Weltmeister von 2014 und Leiter der Fußballakademie des FC Arsenal.Halbfinale und FinaleBei einem Erfolg gegen Inter Mailand im Viertelfinale der UEFA Champions League würde Bayern München im Halbfinale der Königsklasse auf den Sieger des Duells Borussia Dortmund gegen FC Barcelona treffen. Kommt es im Halbfinale zu einem deutschen Duell? Am Mittwoch, 30. April 2025, 23.00 Uhr, und am Mittwoch, 7. Mai 2025, 23.15 Uhr, stehen die Halbfinal-Hin- und Rückspiele in den dann jeweils 45-minütigen "sportstudio UEFA Champions League"-Sendungen im Fokus. Und am Ende des Monats Mai, am Samstag, 31. Mai 2025, ist live im ZDF das große UEFA Champions League-Finale aus der Arena in München zu sehen.Alle Königsklassen-Highlights in Web und App des ZDFAuf ZDFheute.de, in der ZDFheute-App und auf sportstudio.de gibt es zudem mittwochs ab 23.00 Uhr ein umfassendes Angebot mit den Zusammenfassungen der Champions-League-Partien sowie mit drei bis vierminütigen Kompakt-Clips mit allen Toren und Highlights. Die wichtigsten Spiele aus der Champions League-Saison 2024/2025 im Video und ausführlichen Zusammenfassungen bietet das ZDF vom ersten Spieltag bis zum Finale.KontaktBei Fragen zu "sportstudio UEFA Champions League" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenPressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-live) zu den "sportstudio"-Sendungen"sportstudio UEFA Champions League" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/kurzfassungen/uefa-champions-league-live-stream-highlights-100)"sportstudio live" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/sportstudio-live-livestream-100)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6008106