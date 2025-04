NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die niederländische Supermarktkette dürfte solide abgeschnitten haben, schrieb Analyst Frederick Wild in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Der Experte sieht zum jetzigen Zeitpunkt zwar kein Risiko für die Jahresziele, da diese sehr vorsichtig formuliert worden seien. Allerdings dürfte die Debatte darüber anhalten, ob sich das US-Geschäft in diesem unruhigen Marktumfeld tatsächlich relativ robust entwickeln kann./la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2025 / 06:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2025 / 06:48 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0011794037