© Foto: Richard Drew/AP/dpa - dpa-Bildfunk

Der Wochenauftakt an den Aktienmärkten verlief turbulent: Ausgelöst durch neue Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump und die Reaktion Pekings, greift die Angst vor einem globalen Handelskrieg um sich.Vom historischen Hoch aus dem ersten Quartal aus betrachtet liegt das Minus für den DAX sogar bei annähernd 20 Prozent. Vergleichbare Rückgänge wurden zuletzt nach dem Ausbruch des Ukrainekriegs verzeichnet: Laut Sören Hettler, Analyst bei der DZ Bank, spiegelt sich die Nervosität der Anleger auch deutlich in den Volatilitätsindikatoren wider. Der Volatilitätsindex für den DAX habe aktuell den höchsten Stand seit etwa drei Jahren erreicht. In den Vereinigten Staaten kletterte der VIX …